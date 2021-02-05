سياسة
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رداً على تشكيكات ماكرون.. الصين تؤكد أن لقاحاتها "فعالة وآمنة"
ردّ الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وين بن الجمعة، على تشكيكات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأمصال التي تطورها الصين، قائلاً إن اللقاحات الصينية "فعالة وآمنة"، كما دعا المجموعة الدولية إلى الاتحاد بدلاً من التصادم بشأن اللقاحات.
رداً على تشكيكات ماكرون.. الصين تؤكد أن لقاحاتها "فعالة وآمنة"
قال الناطق باسم الخارجية الصينية: بناء على المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، فإنه من الواضح أن اللقاحات الصينية فعالة وآمنة. / Others
5 فبراير 2021

قال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وين بن الجمعة، رداً على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي انتقد فيها الأمصال التي تطورها الصين ومخاطرها في مواجهة النسخ المتحورة من فيروس كورونا، بتأكيده أن اللقاحات الصينية "فعالة وآمنة".

وأوضح الناطق باسم الخارجية في مؤتمر صحفي إن "الحكومة الصينية تولي سلامة وفاعلية اللقاحات ضد كوفيد أهمية كبرى"، وأضاف: "بناءً على المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، من الواضح أن اللقاحات الصينية فعَّالة وآمنة".

وتابع رداً على سؤال حول التصريحات التي أدلى بها ماكرون الخميس، بأنه "على المجموعة الدولية أن تتحد بدلاً من التصادم بشأن مسألة اللقاحات".

وكان الرئيس الفرنسي اعتبر الخميس خلال حوار مع مجموعة الأبحاث الأمريكية "المجلس الأطلسي" (أتلانتيك كاونسل)، أن بكين استخدمت "دبلوماسية اللقاح" لدى عدة دول نامية، لكن دون تقديم معلومات شفافة حول فاعلية هذه المنتجات.

وقال: "هذا يعني أنه على المدى المتوسط والطويل، من شبه المؤكد أنه إذا لم يكن هذا اللقاح مناسباً فإنه سيسهّل ظهور نسخ متحورة جديدة، ولن يؤدّي إطلاقاً إلى إصلاح الوضع في هذه الدول".

ولم توافق الصين رسمياً حتى الآن إلا على لقاح واحد من لقاحاتها في نهاية ديسمبر/كانون الأول، وهو من صنع مختبر سينوفارم الذي يقول إن نسبة فاعليته تصل إلى 79%.

لكن بكين كانت بدأت الصيف الماضي بشكل عاجل بتلقيح بعض السكان "المعرَّضين للخطر"، مثل الدبلوماسيين والطلاب المغادرين إلى الخارج.

وإلى جانب سينوفارم، جُرّب لقاح آخر من صنع مختبر سينوفاك، على مستوى واسع في عدة دول، خصوصا البرازيل، حيث سجلت نسبة فاعلية بلغت 50,38%.

وبخصوص انتشار الفيروس المتحور في البرازيل، قال الرئيس الفرنسي: "البرازيل قد تكون مثالاً جيداً على ما يمكن أن يحصل، مع وضع ماناوس (أشخاص مصابون وآخرون تلقوا اللقاح ونوع جديد من كوفيد-19)".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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