أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة، نهاية الاجتماع الفني التاسع بين وفدها ونظيره اليوناني، في مقر حلف شمال الأطلسي "ناتو" بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن الاجتماع الفني التاسع بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني بحث "أساليب فض النزاع" بين البلدين في شرق البحر المتوسط.

وكان الاجتماع الثامن بين الوفدين العسكريين عُقد يوم 18 يناير/كانون الثاني الماضي.

وسبق أن اتفق الأمين العامّ للناتو ينس ستولتنبرغ، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على انطلاق محادثات فنية بين أنقرة وأثينا، لتأسيس آليات تجنّب حدوث مناوشات شرق البحر المتوسط.

وفي 4 سبتمبر/أيلول 2020، أعلن ستولتنبرغ انطلاق محادثات فنية بين تركيا واليونان، وعقد الاجتماع الأول بين الوفدين في 10 من الشهر نفسه، بمقر "الناتو"، دون التوصل إلى اتفاق.

وتشهد منطقة شرق البحر المتوسط توتراً إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة التفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشكلات.

فيما يجدّد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.