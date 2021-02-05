أكمل 77 جندياً أذربيجانياً تحت قيادة القوات الجوية الأذربيجانية بنجاح التدريب لإدارة مركز تشغيل طائرات "Bayraktar TB2" الذي قدمته شركة بايكار المصنّعة لهذا الطراز من المسيرات.

في نهاية التدريب الذي استمر لمدة 4 أشهر تقريباً، سُلّمت شهادات للجنود الذين سيخدمون في الجيش الأذربيجاني كمشغلين للطائرات دون طيار، وقائد مهمة، ومشغل حمولة، وفني، في حفل التخرج.

وحضر حفلَ التخرج خلوق بيرقتار، المدير العامّ لشركة بايكار وسلجوق بيرقتار المدير التقني للشركة، وأقيم الحفل في مركز بيكار للتدريب.

كما شارك في الاحتفال السفير الأذربيجاني في أنقرة خازار إبراهيم خزر، ونائب قائد قيادة القوات الجوية الأذربيجانية العميد نامق في إسلامزا، وعدد آخر من المسؤولين.

وكانت المسيرات التركية من أبرز الأسلحة التي استخدمها الجيش الأذربيجاني في معركة تحرير قره باغ من الاحتلال الأرميني نهاية العام الماضي.