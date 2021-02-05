سياسة
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رفض ترمب نشره.. واشنطن تعتزم الكشف عن تقرير "غير سري" حول مقتل خاشقجي
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي جريمة مروّعة، مشيرة إلى أن إدارة بايدن مستعدة لعرض تقرير "غير سرّي" حول الواقعة على الكونغرس، لافتة إلى أنها تتوقع من السعودية إطلاق سراح السجناء السياسيين وتحسين حقوق الإنسان.
رفض ترمب نشره.. واشنطن تعتزم الكشف عن تقرير "غير سري" حول مقتل خاشقجي
واشنطن تقول إنها ستكشف عن تقرير استخباراتي مصنَّف "غير سري" حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي / AFP
5 فبراير 2021

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة، اعتزامها الكشف عن تقرير استخباراتي مصنَّف على أنه "غير سري" حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت متحدثة البيت الأبيض جين ساكي في موجز صحفي، إن "قتل خاشقجي جريمة مروعة، ونحن مستعدون لعرض تقرير غير سري (حول الواقعة) على الكونغرس".

وأضافت أن الولايات المتحدة "تتوقع من السعودية إطلاق سراح السجناء السياسيين وتحسين حقوق الإنسان في المملكة".

وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العامّ الدولي.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، رفضت نشر تقرير غير سري يشير إلى تورُّط السعودية في مقتل خاشقجي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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