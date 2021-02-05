سياسة
2 دقيقة قراءة
المحكمة الجنائية الدولية توافق على التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل
وافقت المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في "جرائم حرب إسرائيلية محتمَلة في الأراضي الفلسطينية"، ويقضي قرار المحكمة بأن يمتدّ اختصاصها إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل منذ حرب الأيام الستة عام 1967.
المحكمة الجنائية الدولية توافق على التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل
يمهّد القرار لفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية / Others
5 فبراير 2021

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة، قراراً يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

جاء ذلك في إطار موافقة المحكمة (مقرها لاهاي) على التحقيق في جرائم حرب محتمَلة، قالت إن إسرائيل ارتكبتها، حسب ما نقلته شبكة "ABC NEWS" الأمريكية.

وجاء في نص القرار أن "المحكمة الجنائية الدولية توافق على التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية محتمَلة.. في الأراضي الفلسطينية. وتقرر أن اختصاصها يمتدّ إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل منذ حرب الأيام الستة عام 1967".

ويمهّد هذا القرار لفتح المحكمة تحقيقاً في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية.

من جانبه علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على القرار قائلاً: "قرار المحكمة الجنائية الدولية يُضعِف قدرة الدول الديمقراطية على الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب".

وأضاف: "المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية، وتتعقب بدلاً من ذلك إسرائيل، وهي بلد له نظام ديمقراطي قوي يقدّس حكم القانون، وليس عضواً بالمحكمة".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل "ستحمي كل مواطنيها وجنودها" من المقاضاة.

من جانبها وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القرار بأنه "بالغ الأهمية"، وقالت بلقيس جراح مستشارة برنامج العدالة الدولية بالمنظمة إن القرار "يقدّم أخيراً بعض الأمل الحقيقي في العدالة لضحايا جرائم خطيرة بعد نصف قرن من الإفلات من العقاب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us