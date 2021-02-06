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منتدى الحوار الليبي ينتخب سلطة تنفيذية جديدة، والإدارة الأمريكية الجديدة تأمل في حل المشكلة القائمة مع تركيا بشأن منظومة S-400.

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منتدى الحوار الليبي ينتخب سلطة تنفيذية جديدة

أعلن منتدى الحوار الليبيي بقيادة الأمم المتحدة الجمعة، فوز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيساً للوزراء. [TRT عربي]

وفازت قائمتهما بتسعة وثلاثين صوتاً مقابل 34 صوتاً لمنافسيهما رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح لرئاسة المجلس الرئاسي، ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء. [TRT عربي]

واعتبرت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، بالنيابة عن الأمم المتحدة، أن هذه الانتخابات "لحظة تاريخية". [TRT عربي]

وتضمّ قائمة المنفي/الدبيبة، موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس الرئاسي. [TRT عربي]

سفير واشنطن في تركيا: نأمل حل مشكلة S-400

أعرب سفير الولايات المتحدة في أنقرة ديفيد ساترفيلد، عن أمل بلاده في حل المشكلة القائمة مع تركيا بسبب شراء الأخيرة منظومة صواريخ S-400 الدفاعية من روسيا، حسب ما جاء في تصريحات أدلى بها السفير للصحفيين الجمعة، في مقر السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة. [TRT عربي]

وقال ساترفيلد: إنه "في حال تعذر الحل (بشأن المنظومة الصاروخية) فإننا سنواصل التركيز على المجالات التي لا تتأثر بشكل مباشر بالعقوبات" التي فرضتها واشنطن على مسؤولين أتراك. [الأناضول]