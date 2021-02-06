سياسة
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ترحيب أمريكي-أوروبي بانتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة في ليبيا
رحبت الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، الجمعة، بانتخاب سلطة جديدة مؤقتة في ليبيا، وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للغاية لضمان الاستقرار السياسي في ليبيا، وفتح المجال لإجراء انتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ترحيب أمريكي-أوروبي بانتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة في ليبيا
أسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي برعاية أممية في جنيف، عن فوز عبد الحميد دبيبة برئاسة الوزراء ومحمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي / AFP
6 فبراير 2021

رحبت الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، الجمعة، بانتخاب سلطة جديدة مؤقتة في ليبيا.

جاء ذلك بحسب بيان مشترك صدر عن الدول الخمس، تولت وزارة الخارجية الأمريكية نشره.

وأكد البيان أن "هذه الخطوة مهمة للغاية لضمان الاستقرار السياسي في ليبيا، وفتح المجال لإجراء انتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن "تنقل الحكومة الحالية بشكل سلمي جميع الصلاحيات والواجبات للسلطة التنفيذية الجديدة".

كما شدد البيان على "ضرورة إنهاء النزاعات في ليبيا، وتطبيق حظر الأسلحة المفروض مسبقاً، وسحب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد".

وفي وقت سابق الجمعة، أسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي برعاية أممية في جنيف، عن فوز عبد الحميد دبيبة برئاسة الوزراء، ومحمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.

وحصلت قائمة الفائزين على 39 صوتاً مقابل 34 لقائمة أخرى كانت تنافسها، وتضم عقيلة صالح حليف الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الذي كان مرشحاً لرئاسة المجلس الرئاسي، وأسامة الجويلي، وعبد المجيد سيف النصر، لعضوية المجلس، وفتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.

والاثنين قالت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز، إن ما تسفر عنه عملية التصويت "سلطة تنفيذية مؤقتة ذات اختصاصات محددة، ومهمتها الأساسية إجراء انتخابات (رئاسية وبرلمانية) في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021"، نافية أن يكون ما يتم "مشروع تقاسم سلطة أو تقسيم كعكة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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