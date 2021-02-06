سياسة
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بكين تؤكد وواشنطن تنفي.. طرد مدمرة أمريكية بمنطقة متنازع عليها في بحر الصين
نفت الولايات المتحدة، الجمعة، ما أعلنته الصين عن تصديها لمدمرة أمريكية بعد دخولها في منطقة متنازع عليها في بحر الصين، وأكد سلاح البحرية الأمريكي أن المدمرة "يو إس إس جون ماكين" لم تتعرض للطرد من أي مكان وكانت تنفذ مهامها بشكل اعتيادي.
بكين تؤكد وواشنطن تنفي.. طرد مدمرة أمريكية بمنطقة متنازع عليها في بحر الصين
تعترض دول مجاورة مثل الفيلبين وماليزيا وبروناي وإندونيسيا وسنغافورة وفيتنام على مطالبات الصين في المنطقة التي تعدّ طريقاً تجارياً عالمياً أساسياً / Others
6 فبراير 2021

نفى سلاح البحرية الأمريكي في بيان الجمعة، ما أعلنته بكين عن تصديها لمدمرة أمريكية في منطقة متنازع عليها في بحر الصين، في أول حادثة منذ تولي الرئيس جو بايدن مهامه.

وكانت الصين أعلنت أن بحريتها أمرت سفينة حربية أمريكية بمغادرة المنطقة. وقال الجيش الصيني إن المدمرة الأمريكية "يو إس إس جون ماكين" دخلت إلى "المياه الإقليمية لجزر شيشا دون إذن"، في إشارة إلى الجزر المعروفة باسم جزر باراسيل الأرخبيل الصغير لجزر مرجانية صغيرة.

وأضاف الجيش الصيني في بيان مقتضب: أن "القوات البحرية والجوية راقبت الوضع عن كثب وأمرت (السفينة الأمريكية) بمغادرة المنطقة"، مديناً الولايات المتحدة "لانتهاكها السيادة الصينية بشكل خطير" و"تهديدها السلم الإقليمي".

لكن الناطق باسم أسطول المحيط الهادئ الأمريكي اللفتنانت جيمس آدم قال إن المدمرة جون ماكين "لم تطرد يوماً من أراضي أي بلد آخر".

وأضاف: أن "المدمرة الأمريكية نفذت هذه العملية التي تندرج في إطار حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي، ثم واصلت عملياتها العادية في المياه الدولية".

وتؤكد بكين سيادتها على كل جزر بحر الصين الجنوبي تقريباً، وتشكو من العمليات الأمريكية في المنطقة التي تشكّل ساحة لصراع نفوذ مع واشنطن.

وهي تعتبر إبحار سفن أجنبية في هذه المياه مساساً بسيادتها، بينما ترى الولايات المتحدة ودول أخرى أن هذه المنطقة هي مياه دولية وبالتالي مفتوحة للجميع.

وتعترض دول مجاورة مثل الفيلبين وماليزيا وبروناي وإندونيسيا وسنغافورة وفيتنام على مطالبات الصين في المنطقة التي تعدّ طريقاً تجارياً عالمياً أساسياً.

ودانت بكين الخميس عبور هذه المدمرة في المنفذ البحري الذي يفصل تايوان عن الصين القارية.

وتسلك السفن الأمريكية هذا المضيق عادة مثيرة غضب الصين التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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