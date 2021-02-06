سياسة
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متسلل ينجح في الصعود إلى طائرة رسمية في قاعدة جوية أمريكية
أعلن سلاح الجو الأمريكي في بيان، أن رجلاً تمكن من التسلل إلى قاعدة أندروز الجوية القريبة من واشنطن التي تستخدم لتنقل كبار المسؤولين الأمريكيين، وتمكن من الصعود إلى متن طائرة عسكرية، وأكد البيان أن السلطات باشرت تحقيقاً في الحادث.
متسلل ينجح في الصعود إلى طائرة رسمية في قاعدة جوية أمريكية
المتسلل صعد إلى طائرة من طراز سي 40 " النسخة العسكرية من طائرات بوينغ 737" قبل أن تعتقله السلطات / AFP
6 فبراير 2021

فتحت القوات الجوية الأمريكية تحقيقاً داخلياً الجمعة، بعد نجاح رجل في التسلل إلى قاعدة أندروز الجوية القريبة من واشنطن وصعوده إلى متن طائرة عسكرية، على الرغم من الإجراءات المشددة التي تم فرضها بعد اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني.

وقال سلاح الجو الأمريكي في بيان إن "رجلاً بالغاً" تمكن، الخميس، من دخول القاعدة التي تستخدم لاستقبال طائرات الشخصيات الرسمية الزائرة للعاصمة الأمريكية، وحيث تربض الطائرات الأمريكية الرسمية، وخصوصاً الطائرة الرئاسية (اير فورس وان).

وأضاف: أنه "صعد بشكل غير قانوني إلى طائرة من طراز سي 40" النسخة العسكرية من طائرات "بوينغ 737" قبل أن تعتقله السلطات، مؤكداً أن الرجل لم يكن مسلحاً ولم يصب أحد بأذى.

وتستخدم طائرات "سي 40" المتمركزة في قاعدة أندروز من قبل أعضاء حكومة الولايات المتحدة أو كبار مسؤولي الكونغرس والمسؤولين العسكريين خلال رحلاتهم الرسمية.

ولم يحدد سلاح الجو كيف تمكن الرجل من دخول القاعدة الجوية الخاضعة لحراسة مشددة، أو المدة التي قضاها على متن الطائرة.

لكن بيان سلاح الجو أكد أن "لا شيء يدل على أن الرجل لديه أي صلة بمجموعات متطرفة".

لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي أكد أن "الجميع، بمن في ذلك وزير الدفاع لويد أوستن، يأخذون الأمر على محمل الجد"، مشدداً على أن التحقيق سيركز على الإجراءات الأمنية للقوات الجوية الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

وفتح سلاح الجو تحقيقاً في هذا الخرق الأمني وتعهد بنشر نتائجه.

وينتشر آلاف من أفراد الحرس الوطني في واشنطن منذ اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب لمقر الكونغرس الذي أسفر عن خمسة قتلى.

مع تخوف السلطات من مزيد من الاحتجاجات، كلف الحرس الوطني حماية الكابيتول خلال محاكمة عزل دونالد ترمب التي من المقرر أن تبدأ في التاسع من فبراير/شباط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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