سياسة
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بايدن: ترمب يجب ألَّا يتلقى إحاطات استخبارية بعد الآن لسلوكه غير المتوقع
اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّ سلفه دونالد ترمب يجب ألَّا يتلقّى بعد الآن الإحاطات السرّية التي تُرسلها عادةً وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى الرؤساء السابقين، وذلك بسبب سلوكه "الذي لا يُمكن توقّعه".
بايدن: ترمب يجب ألَّا يتلقى إحاطات استخبارية بعد الآن لسلوكه غير المتوقع
لتبرير موقفه هذا تحدّث بايدن عن "السلوك غير المتوقّع" للملياردير الجمهوري / Reuters
6 فبراير 2021

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة أنّ سلفه دونالد ترمب يجب ألَّا يتلقّى بعد الآن الإحاطات السرّية التي تُرسلها عادةً وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى الرؤساء السابقين، وذلك بسبب سلوكه "الذي لا يُمكن توقّعه".

وقال الرئيس الديمقراطي الجديد في مقابلة مع شبكة "سي بي إس": "أعتقد أنّه لا يحتاج إلى تلقّي إحاطات الاستخبارات. ما هي الفائدة من تقديم إحاطة استخباريّة له؟ وما هو تأثير ذلك على الأمور، غير أنّه قد يقوم بالإفصاح عن شيء ما؟".

ولتبرير موقفه هذا، تحدّث بايدن عن "السلوك غير المتوقّع" للملياردير الجمهوري، مشيراً إلى "التمرّد" الذي حصل في 6 يناير/كانون الثاني عندما اقتحم مناصرون لترمب مبنى الكابيتول في واشنطن بعدما تابعوا أحد خطاباته التي طعن خلالها بهزيمته في انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويحصل الرؤساء السابقون تقليدياً على إحاطات استخباريّة، لكنّ بعض المعارضين أعربوا عن مخاوفهم حيال إمكان أن يُقدم ترمب على كشف معلومات مهمّة لأمن البلاد.

ومن المقرّر أن تبدأ في 9 فبراير/شباط محاكمة الرئيس الجمهوري السابق بتهمة "التحريض على التمرّد". وهو متّهم بأنّه شجّع مناصريه على شنّ الهجوم على الكابيتول في وقت كان فيه البرلمانيون يصادقون على فوز منافسه بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وقبيل الهجوم الذي خلّف خمسة قتلى، قال ترمب مخاطباً المتظاهرين: "لن تستعيدوا بلادكم مطلقاً إذا كنتم ضعفاء. يجب أن تظهروا القوة وأن تكونوا أقوياء".

وبعد أسبوع، أصبح ترمب أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يُوجّه إليه الاتهام مرّتين في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

وحوكم ترمب للمرة الأولى أمام مجلس الشيوخ عام 2019، بسبب ممارسته الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بشأن نجل جو بايدن.

ولم يحضر ترمب تلك المحاكمة بدعوى أنّ انشغالاته الرئاسية تمنعه من حضورها. ويومها برّأ مجلس الشيوخ الذي كان الجمهوريون يسيطرون عليه، الرئيس من تُهمتَي "استغلال السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس" اللتين وجّههما إليه مجلس النواب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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