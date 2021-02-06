سياسة
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يمهد لمحاكمة إسرائيل.. تركيا ترحب بقرار "الجنائية الدولية" بشأن فلسطين
وزارة الخارجية التركية تعرب عن ترحيبها بقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير، والذي يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
يمهد لمحاكمة إسرائيل.. تركيا ترحب بقرار "الجنائية الدولية" بشأن فلسطين
وزارة الخارجية التركية: "خطوة مهمة ذات مغزى من حيث قدرتها على ضمان محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية، وتحديد المسؤولين عنها" / AA
6 فبراير 2021

أعربت وزارة الخارجية التركية عن ترحيبها بقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير، والذي يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وقالت الخارجية في بيان، السبت: "نرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية حول ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية".

وأكدت أن القرار "خطوة مهمة ذات مغزى من حيث قدرتها على ضمان محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية، وتحديد المسؤولين عنها".

وأردفت أن ذلك سيساهم في تنفيذ القرار الخاص بحماية الشعب الفلسطيني الذي اتخذته منظمة التعاون الإسلامي خلال دورة رئاسة تركيا عام 2019.

كما شددت على أن دعم المجتمع الدولي لقرار "الجنائية الدولية" يحمل أهمية كبرى من حيث المساهمة في ردع إسرائيل عن استخدام القوة المفرطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

والجمعة أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قراراً يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

جاء ذلك في إطار موافقة المحكمة (مقرها لاهاي) على التحقيق في جرائم حرب محتملة، حيث قالت إن إسرائيل ارتكبتها، بحسب ما نقلت شبكة "ABC NEWS" الأمريكية.

ويمهد هذا القرار لفتح المحكمة تحقيقاً في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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