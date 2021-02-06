سياسة
2 دقيقة قراءة
العراق: تطور إيجابي واضح في ملف المياه مع تركيا
وزارة الموارد المائية العراقية تقول إن ملف المياه مع تركيا شهد تطوراً إيجابياً واضحاً خلال المباحثات بين الدولتين في الفترة الماضية.
العراق: تطور إيجابي واضح في ملف المياه مع تركيا
"ملف المياه في العراق شهد تطوراً إيجابياً واضحاً مع تركيا خلال المدة الماضية" / AFP
6 فبراير 2021

قالت وزارة الموارد المائية العراقية، السبت، إن ملف المياه مع تركيا شهد تطوراً إيجابياً واضحاً خلال المباحثات بين الدولتين في الفترة الماضية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الوزارة علي ثامر، لصحيفة "الصباح" الحكومية.

وقال ثامر: إن "ملف المياه في العراق شهد تطوراً إيجابياً واضحاً مع تركيا خلال المدة الماضية".

وأضاف أن الجانب التركي أكد حرصه على ضمان حصة عادلة ومنصفة للعراق من مياه الأنهر المشتركة بين البلدين.

ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات، وروافدهما التي تنبع جميعها من تركيا وإيران، وتلتقي قرب مدينة البصرة (جنوب) لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج.

ويعاني العراق منذ سنوات انخفاضاً متواصلاً في الإيرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار في البلاد على مدى السنوات الماضية.

وتأتي هذه التطورات بعد زيارة رسمية أجراها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على رأس وفد رفيع المستوى إلى تركيا، استغرقت يوماً واحداً، التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتلتها زيارة وفد عراقي إلى أنقرة منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بحثت ملف المياه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us