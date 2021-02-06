قالت وزارة الموارد المائية العراقية، السبت، إن ملف المياه مع تركيا شهد تطوراً إيجابياً واضحاً خلال المباحثات بين الدولتين في الفترة الماضية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الوزارة علي ثامر، لصحيفة "الصباح" الحكومية.

وقال ثامر: إن "ملف المياه في العراق شهد تطوراً إيجابياً واضحاً مع تركيا خلال المدة الماضية".

وأضاف أن الجانب التركي أكد حرصه على ضمان حصة عادلة ومنصفة للعراق من مياه الأنهر المشتركة بين البلدين.

ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات، وروافدهما التي تنبع جميعها من تركيا وإيران، وتلتقي قرب مدينة البصرة (جنوب) لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج.

ويعاني العراق منذ سنوات انخفاضاً متواصلاً في الإيرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار في البلاد على مدى السنوات الماضية.

وتأتي هذه التطورات بعد زيارة رسمية أجراها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على رأس وفد رفيع المستوى إلى تركيا، استغرقت يوماً واحداً، التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتلتها زيارة وفد عراقي إلى أنقرة منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بحثت ملف المياه.