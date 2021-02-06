سياسة
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أردوغان يهنئ الفائزين برئاسة المجلس الرئاسي والحكومة في ليبيا
أعرب الرئيس التركي خلال اتصالين هاتفيين، عن تمنياته بالنجاح لكل من المنفي ودبيبة الفائزين برئاسة المجلس الرئاسي والحكومة في ليبيا، مؤكداً مواصلة تركيا تقديم الدعم للحفاظ على وحدة ليبيا السياسية والجغرافية.
أردوغان يهنئ الفائزين برئاسة المجلس الرئاسي والحكومة في ليبيا
أردوغان يؤكد للفائزين برئاسة الحكومة والمجلس الرئاسي في ليبيا مواصلة تطوير التعاون بين أنقرة وطرابلس خلال المرحلة الجديدة / AA
6 فبراير 2021

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، محمد المنفي لفوزه برئاسة المجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد دبيبة لفوزه برئاسة الوزراء.

وبحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أعرب أردوغان خلال اتصالين هاتفيين، عن تمنياته بالنجاح لكل من المنفي ودبيبة في مهامهما.

وشدد أردوغان على مواصلة تركيا تقديم الدعم للحفاظ على وحدة ليبيا السياسية والجغرافية، والمساهمة في إحلال الاستقرار والسلام والأمن والرفاه لشعبها.

كما أكد حرص تركيا على مواصلة تطوير التعاون مع ليبيا في المرحلة الجديدة.

والجمعة، أسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي برعاية أممية في جنيف، عن فوز دبيبة برئاسة الوزراء، والمنفي برئاسة المجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.

وبحصولها على 39 صوتاً مقابل 34 صوتاً من أعضاء ملتقى الحوار، فازت قائمة دبيبة والمنفي والكوني واللافي على قائمة أخرى كانت تنافسها، تضم عقيلة صالح حليف الانقلابي خليفة حفتر، الذي كان مرشحاً لرئاسة المجلس الرئاسي، وأسامة الجويلي، وعبد المجيد سيف النصر، لعضوية المجلس، وفتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.

وفي 1 فبراير/شباط الجاري، قالت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز، إن ما تسفر عنه عملية التصويت "سلطة تنفيذية مؤقتة ذات اختصاصات محددة، ومهمتها الأساسية إجراء انتخابات (رئاسية وبرلمانية) في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021"، نافية أن يكون ما يجري "مشروع تقاسم سلطة أو تقسيم كعكة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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