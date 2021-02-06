سياسة
2 دقيقة قراءة
تزامناً مع ذكرى اغتيال شكري بلعيد.. مظاهرات وتشديد أمني في العاصمة تونس
أغلقت قوى الأمن التونسي الطرق المؤدية إلى وسط العاصمة، قبيل مظاهرة دعا إليها معارضون وحقوقيون في الذكرى الثامنة لاغتيال شكري بلعيد، وقبيل انطلاق تظاهرة تطالب بالإفراج عن موقوفي الاحتجاجات الأخيرة.
تزامناً مع ذكرى اغتيال شكري بلعيد.. مظاهرات وتشديد أمني في العاصمة تونس
أغلقت أجهزة الأمن الطرق المؤدية إلى وسط العاصمة مع تعزيزات أمنية مكثفة / Others
6 فبراير 2021

شهدت العاصمة تونس، السبت، تشديدات أمنية وإغلاق طرق، قبيل مظاهرة دعا إليها معارضون وحقوقيون، في الذكرى الثامنة لاغتيال شكري بلعيد.

وأغلقت أجهزة الأمن المقاهي والمطاعم والمحلات المفتوحة بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، كما أغلقت الطرق المؤدية إلى وسط العاصمة مع تعزيزات أمنية مكثفة، حسب وكالة الأناضول.

وتأتي هذه الإجراءات قبيل انطلاق مظاهرة تطالب بالإفراج عن موقوفي الاحتجاجات الأخيرة، تزامناً مع الذكرى الثامنة لاغتيال المعارض شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط 2013.

وعلى عكس المسيرات السابقة في موجة الاحتجاجات التي انتشرت في مختلف أرجاء تونس في الأسابيع الأخيرة، يلقى تجمع السبت الدعم من الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو من أقوى المنظمات في البلاد ويبلغ عدد أعضائه مليون عضو، بالإضافة إلى عشرات الجمعيات الحقوقية والمنظمات ونشطاء حقوقيون وأحزاب سياسية.

ومن بين الداعين إلى التحرك أيضاً الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي المظاهرات الجديدة عقب احتجاجات الشهر الماضي التي طالبت بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية‎.

واغتيل بلعيد، أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد على يد متشدد في 6 فبراير/شباط 2013، ما أسفر عن احتجاجات أدت إلى استقالة الحكومة آنذاك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us