سياسة
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"الوقت ينفد".. طهران تدعو واشنطن للعودة سريعاً إلى الاتفاق النووي
دعا وزير الخارجية الإيراني إدارة جو بايدن للعودة سريعاً إلى الاتفاق النووي مؤكداً أن"الوقت ينفد أمام الأمريكيين، بسبب قانون البرلمان وأيضاً بسبب جو الانتخابات التي ستلي السنة الإيرانية الجديدة".
"الوقت ينفد".. طهران تدعو واشنطن للعودة سريعاً إلى الاتفاق النووي
جواد ظريف يدعو واشنطن للعودة إلى لاتفاق النووي قبل انتهاء المهلة التي قررها البرلمان الإيراني  / AFP
6 فبراير 2021

حث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف واشنطن على العمل سريعاً للعودة إلى الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن قانوناً وافق عليه البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي إذا لم يتم تخفيف العقوبات الأمريكية بحلول 21 فبراير/شباط الجاري.

وأشار ظريف إلى أثر ممكن للانتخابات التي ستجرى في إيران في يونيو/حزيران، إذ إن انتخاب رئيس أكثر محافظةً يمكن أن يؤدي إلى تقويض الاتفاق بشكل أكبر.

وقال ظريف في مقابلة أجرتها معه صحيفة همشهري نُشرت اليوم السبت "الوقت ينفد أمام الأمريكيين، بسبب قانون البرلمان وأيضاً بسبب جو الانتخابات التي ستلي السنة الإيرانية الجديدة".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون على القانون الذي يحدد مهلة شهرين لتخفيف العقوبات.

وتستكشف إدارة الرئيس جو بايدن سبل العودة للاتفاق النووي الذي وقعته إيران في عام 2015 مع الدول الكبرى والذي أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الانسحاب منه في عام 2018 ثم أعاد فرض العقوبات الأمريكية على إيران.

وردّت إيران بتخفيف التزاماتها تجاه الاتفاق النووي، وفي الشهر الماضي استأنفت تخصيب اليورانيوم لدرجة نقاء بنسبة 20% في منشأة فوردو النووية المقامة تحت الأرض، وهو مستوى كانت قد وصلت إليه إيران قبل الاتفاق.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة ستعاود الانضمام إلى الاتفاق إذا عادت إيران إلى الالتزام الصارم ببنوده، وإنها ستجعل ذلك نقطة انطلاق إلى اتفاق أوسع يمكن أن يقيد تطوير إيران للصواريخ وكذلك أنشطتها الإقليمية.

وتصر طهران على أن تخفف الولايات المتحدة العقوبات قبل أن تبدأ في الالتزام بالاتفاق واستبعدت الدخول في مفاوضات حول القضايا الأمنية الأوسع.

وناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إيران أمس الجمعة في اجتماع افتراضي مع نظرائه البريطاني والفرنسي والألماني في الوقت الذي تبحث فيه المجموعة سبل إحياء الاتفاق.

وقال ظريف في المقابلة "كلما ماطلت أمريكا خسرت أكثر.. سيظهر أن إدارة السيد بايدن لا تريد التخلص من الإرث الفاشل لترمب".

وأضاف "لا نحتاج إلى العودة إلى مائدة المفاوضات. أمريكا هي التي عليها أن تجد تذكرة العودة إلى المائدة".

ويوم الاثنين، لمح ظريف إلى طريقة لحل الخلاف حول من يبدأ أولاً قائلاً إن خطوات الجانبين يمكن أن تكون متزامنة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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