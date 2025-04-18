الحرب على غزة
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إسرائيل تصعّد حرب الإبادة في غزة.. عشرات الشهداء ومئات الضحايا الأطفال والنساء منذ انهيار الهدنة
استشهد 55 فلسطينياً في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي استهدف منازل وخيام نزوح وتجمعات مدنيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الجمعة، في يوم دامٍ جديد من المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين، وسط تصاعد العدوان المستمر منذ 19 شهراً.
إسرائيل تصعّد حرب الإبادة في غزة.. عشرات الشهداء ومئات الضحايا الأطفال والنساء منذ انهيار الهدنة
جنود قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة / Reuters
18 أبريل 2025

وتركّز القصف على جباليا وخان يونس ورفح ومدينة غزة، وأدى إلى سقوط ضحايا بينهم أطفال ونساء وأشقاء، حيث استشهد فلسطيني وأصيب أربعة في قصف استهدف منطقة "الجرن" بجباليا، وفلسطيني آخر في قيزان رشوان بخان يونس، وأربعة شمال غرب القطاع، في حين أسفر قصف لقاعة حلاقة بخان يونس عن مقتل ستة آخرين، بينهم طفل وشقيقان.

وفي مجازر أخرى، استشهد عشرة فلسطينيين فجراً باستهداف منزل لعائلة بركة شرق خان يونس، واثنان من عائلة أبو عكر في قصف على حي النصر برفح، بينما أدى قصف على حي الزيتون شرق غزة إلى استشهاد ثمانية، تزامناً مع استهداف خيمة نازحين في ذات الحي خلّف أربعة قتلى. كما استهدفت طائرة مسيرة خيمة نازحين في منطقة "التوام"، ما أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة ستة. وبلغت ذروة التصعيد بمجزرة في تل الزعتر شمالي القطاع خلّفت 12 شهيداً.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف متتالية للمنازل في رفح والزيتون والشجاعية، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وغارات متواصلة.

ضحايا النساء والأطفال يتصدرون المشهد

في السياق، أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن إسرائيل قتلت منذ استئناف حربها في 18 مارس/آذار الماضي، نحو 595 طفلاً و308 سيدات، مشيراً إلى أن النساء والأطفال تصدّروا قائمة الضحايا مع تجدّد الهجوم العسكري.

وأوضح المركز أن إجمالي عدد الشهداء من الأطفال منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 18 ألفاً و44 طفلاً، فيما بلغ عدد النساء 12 ألفاً و402، إضافة إلى استشهاد 825 رضيعاً، و274 من الأطفال الذين ولدوا وقت الحرب ثم استُشهدوا خلالها.

وأكد المركز أن "الإبادة الجماعية لم تتوقف حتى خلال اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت"، واعتبر مدير المركز راجي الصوراني أن "استشهاد نحو 18 ألف طفل و13 ألف سيدة دون إدانة دولية واضحة هو وصمة عار أخلاقية وإنسانية جسيمة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي مطلق، حربه على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن أكثر من 167 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

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