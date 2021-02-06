قاد المصري مصطفى محمد فريقه غالاطة سراي إلى انتصار ثمين حققه على الجار والغريم فنربهتشه، السبت، بهدف دون مقابل، ضمن الجولة 24 ضمن الدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ".

وبدأ مصطفى محمد اللقاء أساسياً، وقدم أداء لافتاً خصوصاً في الشوط الثاني، حيث كاد يسجل هدفاً آخر في شباك فنربهتشه بعد عرضية حولها برأسية رائعة بجانب القائم بقليل.

ونال المصري إشادة عالية على المستوى الذي ظهر عليه في مباراة الديربي، بعدما استطاع تنفيذ 13 تمريرة ناجحة، وفوزه بثلاث صراعات هوائية إلى جانب تأديته أدوار دفاعية فعالة.

وأشاد المدير الفني لغالاطة سراي، فاتح تريم، بأداء لاعبه المصري، وقال تريم إن اللاعب المصري "شاب سجل هدفاً رائعاً".

ومشيداً به أضاف تريم "أول مرة يلعب خارج بلاده، وربما كان أسلوب تدريباته (ببلاده) مختلفاً عن أسلوبنا"، وتابع تريم: "محمد بعيد عن بلده ومدينته، لكن رغم ذلك حقق تكيّفاً مثالياً".

وأعرب المدرب التركي عن ثقته في إبداء اللاعب المصري أداء أفضل في المنافسات المقبلة، قائلاً: "مصطفى محمد سيغطي فجوة مهمة لنا".

ومن جهته عبر أردا توران لاعب غالاطة عن سعادته بأداء مصطفى محمد ضد فنربهتشه، وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "فاناتك" التركية: "أخي مصطفى محمد سجل هدفاً في أول ظهور أساسي له، إنه لاعب عظيم، أبارك له كثيراً".

ومن جهته علق إرول بولوت المدير الفني لنادي فنربهتشه على هدف النجم المصري قائلاً: "أول كرة وصل بها غالاطة سراي إلى منطقة الجزاء سُجلت هدفاً، مصطفى محمد لعبها وكأنه يسقط كرة بلياردو في مكانها".

ووقع مصطفى محمد على الهدف الثاني له مع غالاطة في الدقيقة 54، إذ سبق وسجل هدفاً ضد إسطنبول باشاك شهير في أول مباراة يخوضها منذ قدومه من الزمالك المصري.

وبهذا انتزع غالاطة سراي صدارة الترتيب بعد وصوله 48 نقطة حصدها من 15 انتصاراً وثلاثة تعادلات، فيما تراجع فنربهتشه للمركز الثاني بفارق الأهداف.

وتعاقد غلاطة سراي مع مصطفى محمد بشكل إعارة تمتد عاماً ونصف العام مقابل 2 مليون دولار، على أن يتم دفع 4 ملايين دولار لنادي الزمالك في حال تفعيل بند شراء عقد اللاعب بعد نهاية فترة الإعارة، ليكون الإجمالي 6 ملايين دولار.