سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 7 فبراير/شباط 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 7 فبراير/شباط 2021
الصحفي محمود حسين مع ابنته بعد أن أفرجت عنه السلطات المصرية بعد أربع سنوات من الاعتقال بتهمة نشر أخبار كاذبة / Reuters
7 فبراير 2021

أهم الأحداث:

السلطات المصرية تفرج عن صحفي شبكة الجزيرة محمود حسين، وطهران تدعو واشنطن للعودة سريعاً إلى الاتفاق النووي.

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مصر.. الإفراج عن محمود حسين صحفي شبكة الجزيرة

أعلنت شبكة "الجزيرة" الإعلامية القطرية، مساء السبت، أن القاهرة أخلت سبيل الصحفي محمود حسين، بعد 4 سنوات من التوقيف. [TRT عربي]

جاء ذلك في بيان لشبكة "الجزيرة" التي يعمل بها حسين بثته على شاشتها، فيما لم يصدر تعقيب من السلطات المصرية بهذا الخصوص حتى الساعة 18:10 ت.غ. [TRT عربي]

ويأتي إخلاء السبيل الذي لم تعلن عنه القاهرة أو أسرة حسين، بعد نحو 4 سنوات من الاحتجاز على ذمة تهم ينفيها متعلقة بـ"نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة". [TRT عربي]

"الوقت ينفد".. طهران تدعو واشنطن للعودة سريعاً إلى الاتفاق النووي

حث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف واشنطن على العمل سريعاً للعودة إلى الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن قانوناً وافق عليه البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي إذا لم يتم تخفيف العقوبات الأمريكية بحلول 21 فبراير/شباط الجاري. [TRT عربي]

وأشار ظريف إلى أثر ممكن للانتخابات التي ستجرى في إيران في يونيو/حزيران، إذ إن انتخاب رئيس أكثر محافظةً يمكن أن يؤدي إلى تقويض الاتفاق بشكل أكبر. [TRT عربي]

وقال ظريف في مقابلة أجرتها معه صحيفة همشهري نُشرت السبت: "الوقت ينفد أمام الأمريكيين بسبب قانون البرلمان، وأيضاً بسبب جو الانتخابات التي ستلي السنة الإيرانية الجديدة". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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