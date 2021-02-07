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السلطات المصرية تفرج عن صحفي شبكة الجزيرة محمود حسين، وطهران تدعو واشنطن للعودة سريعاً إلى الاتفاق النووي.

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مصر.. الإفراج عن محمود حسين صحفي شبكة الجزيرة

أعلنت شبكة "الجزيرة" الإعلامية القطرية، مساء السبت، أن القاهرة أخلت سبيل الصحفي محمود حسين، بعد 4 سنوات من التوقيف. [TRT عربي]

جاء ذلك في بيان لشبكة "الجزيرة" التي يعمل بها حسين بثته على شاشتها، فيما لم يصدر تعقيب من السلطات المصرية بهذا الخصوص حتى الساعة 18:10 ت.غ. [TRT عربي]

ويأتي إخلاء السبيل الذي لم تعلن عنه القاهرة أو أسرة حسين، بعد نحو 4 سنوات من الاحتجاز على ذمة تهم ينفيها متعلقة بـ"نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة". [TRT عربي]

"الوقت ينفد".. طهران تدعو واشنطن للعودة سريعاً إلى الاتفاق النووي

حث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف واشنطن على العمل سريعاً للعودة إلى الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن قانوناً وافق عليه البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي إذا لم يتم تخفيف العقوبات الأمريكية بحلول 21 فبراير/شباط الجاري. [TRT عربي]

وأشار ظريف إلى أثر ممكن للانتخابات التي ستجرى في إيران في يونيو/حزيران، إذ إن انتخاب رئيس أكثر محافظةً يمكن أن يؤدي إلى تقويض الاتفاق بشكل أكبر. [TRT عربي]

وقال ظريف في مقابلة أجرتها معه صحيفة همشهري نُشرت السبت: "الوقت ينفد أمام الأمريكيين بسبب قانون البرلمان، وأيضاً بسبب جو الانتخابات التي ستلي السنة الإيرانية الجديدة". [TRT عربي]