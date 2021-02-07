سياسة
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صحيفة أمريكية: الإمارات أسست شبكة إلكترونية للتجسس على قطر
عرضت الإمارات رواتب مالية عالية على أعضاء سابقين في وكالة الأمن القومي الأمريكي لتأسيس شبكة قرصنة إلكترونية تهدف إلى تنفيذ أنشطة استخباراتية وتجسس على قطر، حسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
صحيفة أمريكية: الإمارات أسست شبكة إلكترونية للتجسس على قطر
الإمارات عرضت رواتب مالية عالية من أجل تأسيس شبكة قرصنة إلكترونية للتجسس على قطر / Others
7 فبراير 2021

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: إن "الإمارات أسست شبكة قرصنة إلكترونية تضم أعضاء سابقين في وكالة الأمن القومي الأمريكية، بهدف التجسس على قطر".

وذكرت الصحيفة أن حكومة أبو ظبي "عرضت رواتب مالية عالية وحياة فاخرة على أعضاء الشبكة التي أسستها عام 2014 بهدف تنفيذ أنشطة استخباراتية وتجسس على قطر".

وأفادت بأن "الشبكة استهدفت العائلة الحاكمة في قطر، ومسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)"، مشيرة إلى أن "أعضاء الشبكة رصدوا أحياناً رسائل إلكترونية لشخصيات أمريكية رفيعة المستوى".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الإمارات بشأن ما ذكرته الصحيفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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