سياسة
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للمرة الثانية.. نتنياهو أمام المحكمة للرد على لائحة الاتهام الاثنين
يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أمام المحكمة المركزية بالقدس، للمرة الثانية منذ بدء محاكمته بقضايا فساد في مايو/أيار الماضي، وسط استمرار التظاهرات المطالبة باستقالته وحكومته بسبب الفساد وسوء إدارة أزمة كوورنا.
للمرة الثانية.. نتنياهو أمام المحكمة للرد على لائحة الاتهام الاثنين
نتنياهو سبق أن حضر جلسة انطلاق محاكمته في 24 مايو/أيار  الماضي التي شهدت قراءة لائحة الاتهام
7 فبراير 2021

يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أمام المحكمة المركزية بالقدس، للمرة الثانية منذ بدء محاكمته بقضايا فساد في مايو/أيار الماضي.

وبحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد، فإن الجلسة تعقد للرد على لائحة الاتهام الموجهة ضدنتنياهو.

وكان مقرراً عقد الجلسة في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب الإغلاق المشدد الذي تشهده إسرائيل للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق الأحد، دخلت إجراءات تخفيف الإغلاق الذي تفرضه الحكومة منذ 8 يناير/كانون الثاني الماضي حيز التنفيذ.

وقرر قضاة المحكمة المركزية الإسرائيلية أن يحضر نتنياهو بنفسه الجلسة، وعدم الاكتفاء بحضور هيئة الدفاع عنه، بحسب المصدر ذاته.

وستكون هذه المرة الثانية التي يمثل فيها نتنياهو أمام هيئة المحكمة، إذ سبق أن حضر جلسة انطلاق محاكمته في 24 مايو/أيار الماضي، والتي شهدت قراءة لائحة الاتهام.

ومنذ 7 شهور يتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعياً، وأحياناً أكثر من مرة خلال الأسبوع، للمطالبة باستقالة نتنياهو وحكومته، بسبب تورطه في قضايا فساد وسوء إدارة الحكومة لأزمة فيروس كورونا.

ومنذ خروج الاحتجاجات ضد نتنياهو اتهم الأخير وسائل الإعلام بالتحريض ضده، غير أنه منذ أشهر تجاهل الرد بينما تشهد التظاهرات في الكثير من محطاتها مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية، واعتقالات طالت المتظاهرين.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهماً بالاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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