سياسة
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خامنئي يطالب أمريكا برفع العقوبات عن إيران كي تعود إلى التزاماتها النووية
قال المرشد الإيراني إن بلاده أوفت بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات عن طهران كي تعود الأخيرة إلى التزاماتها.
خامنئي يطالب أمريكا برفع العقوبات عن إيران كي تعود إلى التزاماتها النووية
خامنئي: إذا كانوا يريدون من إيران العودة إلى التزاماتها فيجب على الولايات المتحدة أن ترفع جميع العقوبات أولاً
7 فبراير 2021

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، الأحد، إن الولايات المتحدة يجب أن ترفع جميع العقوبات إذا كانت تريد من طهران العدول عن خطواتها النووية.

وقال خامنئي على تويتر: "إيران أوفت بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 وليس الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث... إذا كانوا يريدون من إيران العودة إلى االتزاماتها فيجب على الولايات المتحدة أن ترفع جميع العقوبات أولاً".

وأضاف: "إذا تأكدنا من رفع كل العقوبات، عند ذلك سنعود إلى الالتزام الكامل".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تولى منصبه الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة ستعاود الانضمام إلى الاتفاق الموقع عام 2015 إذا عادت إيران إلى الالتزام الصارم ببنوده، وإنها ستجعل ذلك نقطة انطلاق إلى اتفاق أوسع يمكن أن يقيد قدرة طهران على تطوير الصواريخ وكذلك أنشطتها الإقليمية.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي بين إيران وست قوى عالمية عام 2018، وأعاد فرض العقوبات على طهران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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