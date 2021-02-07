قال المرشد الإيراني علي خامنئي، الأحد، إن الولايات المتحدة يجب أن ترفع جميع العقوبات إذا كانت تريد من طهران العدول عن خطواتها النووية.

وقال خامنئي على تويتر: "إيران أوفت بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 وليس الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث... إذا كانوا يريدون من إيران العودة إلى االتزاماتها فيجب على الولايات المتحدة أن ترفع جميع العقوبات أولاً".

وأضاف: "إذا تأكدنا من رفع كل العقوبات، عند ذلك سنعود إلى الالتزام الكامل".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تولى منصبه الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة ستعاود الانضمام إلى الاتفاق الموقع عام 2015 إذا عادت إيران إلى الالتزام الصارم ببنوده، وإنها ستجعل ذلك نقطة انطلاق إلى اتفاق أوسع يمكن أن يقيد قدرة طهران على تطوير الصواريخ وكذلك أنشطتها الإقليمية.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي بين إيران وست قوى عالمية عام 2018، وأعاد فرض العقوبات على طهران.