أجرت عناصر من القوات التركية والأذربيجانية، الأحد، تدريب القفز الثابت، استعداداً للمناورات الشتوية بين جيشي البلدين.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها وزارة الدفاع التركية على موقعها في تويتر.

وأرفقت الدفاع التركية تغريدتها بمشاهد من التدريب.

يذكر أن الاستعدادات للمناورات الشتوية تجري في ولاية قارص شرقي تركيا.

ومن المنتظر أن تشارك في المناورات التي ستجري في فبراير/شباط الجاري، عناصر من وحدات المدفعية والدبابات وفرق القناصة والقوات الخاصة وسلاح الجو.

وترمي المناورات إلى رفع مستوى الجاهزية للتعاون والتنسيق في العمليات المشتركة، كما سيتم خلالها تجربة منظومات الأسلحة الجديدة التي دخلت الخدمة، أو التي مازالت قيد التطوير من قبل الصناعات الدفاعية.