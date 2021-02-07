سياسة
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لدعم العمليات المشتركة.. تركيا وأذربيجان تستعدان لمناورات عسكرية شتوية
تستعد القوات التركية والأذربيجانية للمناورات الشتوية بين جيشي البلدين، والمقرر إجراؤها في ولاية قارص التركية خلال شهر فبراير/شباط الجاري. وترمي المناورات لرفع مستوى جاهزية التنسيق في العمليات المشتركة، كما سيجري خلالها تجربة منظومات الأسلحة الجديدة.
لدعم العمليات المشتركة.. تركيا وأذربيجان تستعدان لمناورات عسكرية شتوية
ستشارك في المناورات التركية الأذربيجانية عناصر من وحدات المدفعية والدبابات وفرق القناصة والقوات الخاصة وسلاح الجو / AP
7 فبراير 2021

أجرت عناصر من القوات التركية والأذربيجانية، الأحد، تدريب القفز الثابت، استعداداً للمناورات الشتوية بين جيشي البلدين.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها وزارة الدفاع التركية على موقعها في تويتر.

وأرفقت الدفاع التركية تغريدتها بمشاهد من التدريب.

يذكر أن الاستعدادات للمناورات الشتوية تجري في ولاية قارص شرقي تركيا.

ومن المنتظر أن تشارك في المناورات التي ستجري في فبراير/شباط الجاري، عناصر من وحدات المدفعية والدبابات وفرق القناصة والقوات الخاصة وسلاح الجو.

وترمي المناورات إلى رفع مستوى الجاهزية للتعاون والتنسيق في العمليات المشتركة، كما سيتم خلالها تجربة منظومات الأسلحة الجديدة التي دخلت الخدمة، أو التي مازالت قيد التطوير من قبل الصناعات الدفاعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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