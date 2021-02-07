سياسة
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شاهد | تركيا تطوّر نسخة أقل وزناً من بندقيتها الوطنية
في إطار الجهود المستمرة لتحديث بندقية المشاة الوطنية محلية الصنع، طورت تركيا نسخة مخففة الوزن من بندقيتها الوطنية "MPT-76"، وباتت جاهزة للاستخدام من قبل قوات الأمن. كانت البندقية تزن 4.2 كلغ، وجرى إنقاص وزنها عبر التحديث الأخير بأكثر من 400 غرام.
شاهد | تركيا تطوّر نسخة أقل وزناً من بندقيتها الوطنية
البندقية "MPT-76" اجتازت بنجاح 42 اختباراً في ظروف قاسية مثل البرودة والحرارة الشديدة / Others
7 فبراير 2021

طورت تركيا نسخة مخففة الوزن من بندقيتها الوطنية "MPT-76"، وباتت جاهزة للاستخدام من قبل قوات الأمن.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتحديث بندقية المشاة الوطنية محلية الصنع، في ظل المعطيات الميدانية.

وفي تغريدة نشرها الأحد، أعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، استكمال أعمال النسخة المخففة من البندقية المصممة من قبل مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية.

وجرى بدء الإنتاج التسلسلي للبندقية عام 2016، وكانت تزن 4.2 كلغ، وجرى إنقاص وزنها عبر التحديث الأخير بمقدار أكثر من 400 غرام، لتزن نحو 3.750 كلغ.

يشار إلى أن البندقية "MPT-76" اجتازت بنجاح 42 اختباراً في ظروف قاسية مثل البرودة والحرارة الشديدة والمطر والوحل، في إطار معايير حلف شمال الأطلسي "الناتو".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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