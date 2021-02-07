دعا حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية في ميانمار، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري الذي أطاح بإدارة زعيمته ومستشارة البلاد، أونغ سان سوتشي.

جاء ذلك في بيان صادر عنه، الأحد، طالب فيه البعثات الأجنبية في البلاد إلى "عدم التعاون مع أجهزة الدولة التي أسستها إدارة الانقلاب".

وقالت عضو اللجنة الإدارية المركزية للحزب، أونغ كي نينت: "هناك معلومات وردتنا باعتزام بعض الدبلوماسيين الأجانب في البلاد، العمل مع الانقلابيين"، بحسب وكالة الأناضول.

وأكدت أن "الانقلاب مخالف للدستور"، مشدّدة على "ضرورة ألا يعترف بالانقلاب، كل من يحترم المبادئ الديمقراطية".

وفي 5 فبراير/شباط الجاري، تواصلت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار، كريستين شرانر برغنر، عبر "الفيديو كونفرانس"، مع عدد من قياديي الانقلاب العسكري في ميانمار.

وفي وقت سابق اليوم، أعاد المجلس العسكري الانقلابي في ميانمار خدمة الإنترنت في عموم البلاد، بعد يوم من قطعها بذريعة "انتشار أخبار كاذبة"، بحسب شركة اتصالات محلية.

وجاء ذلك بالتزامن مع اتساع رقعة الاحتجاجات في مدينة رانغون، أكبر مدن البلاد، ومطالبة المتظاهرين بـ "إسقاط الديكتاتورية العسكرية" والإفراج عن المعتقلين.

وتظاهر ما لا يقلّ عن ألفي شخص، في كبرى مدن ميانمار، رفضاً للانقلاب العسكري الذي دق آخر مسمار في "نعش الديمقراطية" الهشة بالفعل في هذا البلد الآسيوي.

وطالب المحتجون بـ "إسقاط الديكتاتورية العسكرية"، وإطلاق سراح المعتقلين المدنيين، بينهم زعيمة الحزب الحاكم، المستشارة أونغ سان سو تشي.

وفجر الاثنين الماضي، نفّذ قادة بالجيش في ميانمار انقلاباً عسكرياً، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم المستشارة سوتشي.

ويأتي استيلاء الجيش على السلطة وإعلانه حالة الطوارئ لمدة عام، بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي الثانية منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011.