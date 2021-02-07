أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأحد، أن وفداً من بلاده سيصل إلى إسرائيل، في وقت لاحق اليوم، لمباشرة ترتيبات فتح مكتب الاتصال بتل أبيب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالرباط، قال فيه بوريطة: "الوفد المرتقب وصوله إلي إسرائيل اليوم، سيقوم بالإعداد من أجل إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذا المكتب".

وحول موعد هذا الافتتاح، أضاف: "الأمر متعلق بتطور الأوضاع الوبائية المرتبط بفيروس كورونا"، دون مزيد من التفاصيل، كما لفت إلى أن المغرب عين رئيساً بالنيابة لهذا المكتب، دون ذكر اسمه.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد قالت في بيان نهاية الشهر الماضي، إن دافيد غوفرين وصل إلى العاصمة المغربية، الرباط، لتولي منصب رئيس البعثة الإسرائيلية في المغرب.

وأعلنت إسرائيل والمغرب والولايات المتحدة، نهاية العام الماضي، عن قرار تل أبيب والرباط، استئناف العلاقات الدبلوماسية التي توقفت عام 2000، في أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في سبتمبر/ أيلول من العام ذاته.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقّع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، على "إعلان مشترك" بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للرباط.

واتفق المغرب وإسرائيل، بحسب الإعلان، على "مواصلة التعاون في عدة مجالات، وإعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب، والاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة".