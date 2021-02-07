سياسة
3 دقيقة قراءة
الاتحاد الأوروبي "قلِق" من رفض موسكو الحوار حول المعارض نافالني
بعد زيارة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لبحث الوضع في روسيا، أعرب المسؤول الأوروبي عن "قلقه الكبير" إزاء رفض السلطات الروسية إجراء حوار بنّاء مع الاتحاد، بشأن إطلاق سراح المعارض أليكسي نافالني.
الاتحاد الأوروبي "قلِق" من رفض موسكو الحوار حول المعارض نافالني
أوروبا قد تفرض عقوبات على روسيا لرفضها إقامة حوار بنّاء حول الإفراج عن المعارض نافالني  / AFP
7 فبراير 2021

أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل العائد من زيارة لموسكو، الأحد، عن قلقه الكبير لرفض السلطات الروسية البدء بحوار "بنّاء أكثر" مع الاتحاد، داعياً القادة الأوروبيين الى "أخذ العبر من ذلك"، الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات.

وكتب بوريل عبر تويتر، لدى عودته من العاصمة الروسية أن "السلطات الروسية لم تُرِد انتهاز الفرصة لإقامة حوار بنّاء أكثر مع الاتحاد الأوروبي، هذا أمر مؤسف وعلينا أن نأخذ العبر منه، يعود إلى الدول الأعضاء أن تقرر المراحل المقبلة، ونعم، قد تشمل هذه المراحل عقوبات".

ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 22 فبراير/شباط، لعرض نتائج مهمة بوريل التي استمرت بين الرابع والسابع من فبراير/شباط، واتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة، في ضوء رفض الكرملين مطالبة القادة الأوروبيين بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني، وطرد موسكو لثلاثة دبلوماسيين أوروبيين تزامناً مع اللقاء الذي جمع بين بوريل ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقرار فرض عقوبات ينبغي أن يتخذ بالإجماع بناء على اقتراح الدول الأعضاء، وفي إمكان وزير خارجية الاتحاد أن يوصي بهذا الأمر فقط في تقريره عن مهمته.

وأضاف بوريل "عدت إلى بروكسل مع قلق كبير حيال إمكانات تطور المجتمع الروسي والخيارات الجيواستراتيجية لروسيا".

وتابع: "لقائي الوزير لافروف والرسائل التي وجهتها السلطات الروسية خلال هذه الزيارة أكدت أن أوروبا وروسيا ليستا على موجة واحدة".

يبدو أن روسيا تنأى بنفسها تدريجياً عن أوروبا وتعتبر أن القيم الديموقراطية تهديد وجودي".

وبرّر بوريل مهمته بضرورة "لقاء الآخرين في دولهم، في وقت تقع فيه أحداث سلبية، بحيث نسمح لأنفسنا بتقييم أفضل للأوضاع التي نواجهها والإجراءات التي يمكن أن نتخذها".

وخلص وزير الخارجية الأوروبي إلى: "أُفضّل هذا الأمر على أن أبقى في موقع رد الفعل وانتظار أن تحصل الأمور، إذا كنا نرغب في عالم أكثر أماناً مستقبلاً، علينا أن نتحرك اليوم بعزم وأن نكون مستعدين للمجازفة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us