بايدن يؤكد أنهلن يرفع العقوبات عن إيران ما دامت مستمرة في تخصيب اليورانيوم، وحزب الزعيمة المحتجزة "سوتشي" يدعو لرفض الاعتراف بالانقلاب العسكري بميانمار.

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بايدن: لن نرفع العقوبات عن إيران ما دامت مستمرة في تخصيب اليورانيوم

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، أنه لن يرفع العقوبات المفروضة على إيران ما لم تتوقف عن تخصيب اليورانيوم. [TRT عربي]

جاء ذلك في أول مقابلة إخبارية أجرتها شبكة "CBS" الأمريكية مع بايدن منذ توليه منصبه رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي. [TRT عربي]

ورداً على سؤال عن إمكان رفع العقوبات لإقناع طهران بالعودة الى طاولة المفاوضات بهدف إنقاذ الاتفاق النووي، أجاب بايدن "كلا". [TRT عربي]

حزب الزعيمة المحتجزة "سوتشي" يدعو لرفض الاعتراف بالانقلاب العسكري بميانمار

دعا حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية في ميانمار، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري الذي أطاح إدارة زعيمته ومستشارة البلاد أونغ سان سوتشي. [TRT عربي]

جاء ذلك في بيان صادر عنه، الأحد، طالب فيه البعثات الأجنبية في البلاد بـ"عدم التعاون مع أجهزة الدولة التي أسستها إدارة الانقلاب". [الأناضول]

وقالت عضوة اللجنة الإدارية المركزية للحزب أونغ كي نينت: "هناك معلومات وردتنا باعتزام بعض الدبلوماسيين الأجانب في البلاد العمل مع الانقلابيين"، بحسب وكالة الأناضول. [الأناضول]