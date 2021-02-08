سياسة
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السعودية تخفّض أحكاماً بالإعدام إلى الحبس لتحسين سجلها لحقوق الإنسان
في إطار سعي المملكة لتحسين سجلها لحقوق الإنسان، خفّضت السعودية أحكاماً بالإعدام إلى الحبس عشر سنوات، وفق ما أعلنه مسؤولون.
السعودية تخفّض أحكاماً بالإعدام إلى الحبس لتحسين سجلها لحقوق الإنسان
السعودية تخفّض أحكاماً بالإعدام  إلى الحبس عشر سنوات / AA
8 فبراير 2021

خفّضت السلطات السعودية الأحد أحكاماً بالإعدام صادرة بحق ثلاثة من أبناء الأقلية الشيعية في المملكة إلى الحبس عشر سنوات، وفق ما أعلنه مسؤولون، في قرار يندرج في إطار سعي المملكة لتحسين سجلها لحقوق الإنسان.

وكان المدانون الثلاثة علي النمر وداود المرهون وعبد الله الزاهر قد أوقفوا في عام 2012 وكانوا حينها قاصرين، ووجهت إليهم تهم متعلقة بالإرهاب لمشاركتهم في احتجاجات ضد الحكومة إبان انتفاضة الربيع العربي.

وجاء في بيان لهيئة حقوق الإنسان في السعودية أن السلطات أعادت الحكم في قضية المتهم علي النمر، وألغت عقوبة الإعدام وخفّضتها إلى الحبس عشر سنوات تشمل المدة التي قضاها منذ اعتقاله في فبراير/شباط 2012.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم تخفيض الحكمين الصادرين بحق كل من المدانين داود المرهون وعبد الله الزاهر، من الإعدام إلى الحبس عشر سنوات، على أن يطلق سراحهما في عام 2022.

ويأتي القرار بعدما أعلنت الهيئة في أبريل/نيسان الماضي أن المملكة ستلغي كل أحكام الإعدام الصادرة بحق مدانين بجرائم ارتكبوها وهم قاصرون.

وقالت مايا فوا، مديرة مركز "ربريف" الحقوقي ومقره بريطانيا: إنه "يبدو غريباً الحديث عن تقدّم في حين قضى شاب نحو عقد بانتظار تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه لمشاركته في تظاهرة سلمية، لكن الحكم الصادر اليوم يشكل بكل وضوح خطوة إيجابية".

وتابعت: "التغيير الحقيقي لا يقتصر على بضع قضايا بارزة، بل يعني الحرص على أن أحداً لن يُحكم عليه بالإعدام مجدداً في السعودية لارتكابه "جريمة" في صغره".

ويسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي في المملكة، إلى احتواء الانتقادات الدولية الموجّهة إلى سجلّ بلاده على صعيد حقوق الإنسان ونظامها القضائي المفتقر إلى الشفافية، خصوصاً منذ جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

والسعودية من أكثر دول العالم تطبيقاً لعقوبة الإعدام.

لكن هيئة حقوق الإنسان في المملكة أعلنت الشهر الماضي أن 27 عقوبة إعدام نفّذت في السعودية في عام 2020، وتشكّل هذه الحصيلة انخفاضاً قدره 85 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مردّه جزئياً إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في مخالفات على صلة بتهريب المخدرات.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الهيئة أن السعودية ألغت عقوبة الجلد، في خطوة لقيت ترحيب منظمات حقوقية.

ويشكك نشطاء في أن تشمل الإصلاحات إطلاق سراح سجناء سياسيين، وأن تضع حداً لحملة القمع التي تقودها السلطات ضد المعارضة ولعمليات الإعدام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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