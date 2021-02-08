تتواصل في ميانمار لليوم الثالث على التوالي المظاهرات الشعبية الرافضة للانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش مطلع فبراير/شباط الجاري.

ووفقاً لموقع "Now" الإخباري في ميانمار فإن المظاهرات جرت، الاثنين، في العاصمة نيبيدو ومدينة رانغون الأكثر اكتظاظاً بالسكان ومناطق أخرى.

وأطلق المتظاهرون هتافات رافضة للديكتاتورية العسكرية ومطالبة بالديمقراطية والعدالة، كما رفعوا شعارات حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم بزعامة المستشارة أونغ سان سوتشي.

والسبت أعلنت شركة اتصالات في ميانمار إغلاق المجلس العسكري خدمات الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، بسبب الاحتجاجات الشعبية المناهضة للانقلاب.

وأمس الأحد أعاد المجلس العسكري الانقلابي في ميانمار خدمة الإنترنت في عموم البلاد، بعد يوم من قطعها بذريعة "انتشار أخبار كاذبة"، بحسب شركة اتصالات محلية.

وفي 1 فبراير/شباط الجاري نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلاباً عسكرياً، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة بينهم الرئيس وين مينت، ومستشارة الدولة سان سوتشي.

ويأتي استيلاء الجيش على السلطة وإعلانه حالة الطوارئ لمدة عام، بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي الثانية منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011.