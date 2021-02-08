سياسة
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ارتفاع عدد لاجئي إثيوبيا في السودان إلى أكثر من 71 ألفاً
ارتفع عدد اللاجئين الإثيوبيين إلى 71 ألفاً و488، هرباً من الصراع الدائر في إقليم "تيغراي" شمالي إثيوبيا، حسب مفوضية اللاجئين السودانية.
ارتفاع عدد لاجئي إثيوبيا في السودان إلى أكثر من 71 ألفاً
ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان إلى 71 ألفاً و488 / AA
8 فبراير 2021

أعلنت مفوضية اللاجئين السودانية (حكومية)، الاثنين، ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين إلى 71 ألفاً و488، هرباً من الصراع الدائر في إقليم "تيغراي" شمالي إثيوبيا.

وأوضح تقرير للمفوضية اطلعت عليه الأناضول، أن عدد اللاجئين الإثيوبيين الواصلين إلى مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق (جنوب شرق) ارتفع إلى 4 آلاف و397 لاجئاً.

فيما بلغ عدد اللاجئين في منطقة "حمداييت" بولاية كسلا 48 ألفاً و181، في حين وصل عددهم في ولاية القضارف إلى 18 ألفاً و 878.

وذكر التقرير أن العدد الإجمالي للاجئين الإثيوبيين ارتفع إلى 71 ألفاً و488 شخصاً.

والخميس الماضي بلغ عدد اللاجئين الإثيوبيين 67 ألفاً و82، وفقاً لما أعلنته مفوضية اللاجئين السودانية.

وفي 3 فبراير/شباط الجاري أعلنت السلطات السودانية عبور أكثر من 600 لاجئ إثيوبي إلى ولاية النيل الأزرق (جنوب شرق) البلاد خلال أسبوع، وهذا هو الوصول الأول للاجئين إلى هذه المنطقة.

والسودان أحد أكثر الدول استقبالاً للاجئين في إفريقيا، إذ يستضيف ما يزيد على مليون، معظمهم من دولة جنوب السودان، وفق تقارير حكومية.

تجدر الإشارة إلى أن إقليم تيغراي شهد اشتباكات مسلحة بين الجيش الإثيوبي الفيدرالي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" منذ 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته انتهاء العملية بالسيطرة على الإقليم بالكامل.

وعلى الرغم من توقف الحرب المعلن فإن نزوح اللاجئين ما يزال مستمراً، ويرجع ذلك، وفق مصادر إعلامية، إلى الخوف من عودة المواجهات مرة أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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