سياسة
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جاوش أوغلو يبدأ جولة خليجية الثلاثاء تشمل 3 دول
من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، غداً الثلاثاء، جولة خليجية تشمل 3 دول هي الكويت وعمان وقطر.
جاوش أوغلو يبدأ جولة خليجية الثلاثاء تشمل 3 دول
وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو يبدأ غداً الثلاثاء جولة خليجية تشمل 3 دول / AA
8 فبراير 2021

يبدأ وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، غداً الثلاثاء، جولة خليجية تشمل 3 دول هي الكويت وعمان وقطر.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية الاثنين.

وأوضح البيان أن جولة جاوش أوغلو ستستمر حتى 11 فبراير/شباط الجاري.

وأضاف البيان أن الوزير سيلتقي خلال زيارته البلدان الثلاثة نظراءه ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى.

ومن المقرر أن يبحث الوزير التركي مع نظرائه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما سيلتقي رجال الأعمال الأتراك الناشطين في تلك البلدان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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