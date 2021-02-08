أشار وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في حوار أجراه مع شبكة CNN الأمريكية الاثنين إلى أن "اتفاقيات إبراهام" التي عقدت بين إسرائيل ودول عربية برعاية الولايات المتحدة لا تضع بلاده في موقف ضعف.

وأوضح ظريف أنها تظهر "أن جيراننا لم يتعلموا أنه لا يمكنهم شراء الأمن من الخارج"، ومضيفاً أنه "يجب أن ينبثق حل المشكلات في منطقتنا من منطقتنا، وتقف إيران على استعداد للعمل معهم"، في إشارة إلى دول الخليج.

وضرب ظريف أمثلة بأن دول الخليج حاولت شراء الأمن من صدام حسين وفشلت، واستعمل صدام حسين الأسلحة التي أعطوه إياها ضدهم، ثم كرروا محاولة شراء الأمن مع ترمب لكنه حلبهم فقط، وتوقع ظريف حسب تصريحاته أن الإسرائيليين سيكونون أسوأ من هذه التجارب السابقة.