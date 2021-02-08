أفادت شرطة ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية، أن شاباً كان يستخدم سكين جزار في عملية سطو على شكل مقلب على موقع يوتيوب قُتل بالخطأ من قبل الشخص الذي كان ينوي المزاح معه.

وقُتل تيموثي ويلكس البالغ من العمر 20 عاماً، برصاص ديفيد ستارنز جونيور البالغ من العمر 23 عاماً ليلة الجمعة، بعدما فزع الأخير من مقلب صديقه، فصوب النار ناحيته، وفقاً لبيان صحفي صادر عن الشرطة.

وعندما وصل الضباط إلى مكان الحادث في الساعة 9:25 مساءً، اعترف ستارنز بإطلاق النار على ويلكس، وقال إنه لم يكن على علم بأن ويلكس وصديقه كانا يقومان بمزحة.

وحتى الآن لم يتم توجيه اتهامات ضد ستارنز، رغم أن الشرطة تحقق في القضية.