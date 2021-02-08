سياسة
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"مقلب سرقة" على يوتيوب ينتهي بوفاة مراهق
أفادت شرطة ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية، أن شاباً كان يستخدم سكين جزار في عملية سطو على شكل مقلب على موقع يوتيوب قُتل بالخطأ من قبل الشخص الذي كان ينوي المزاح معه.
"مقلب سرقة" على يوتيوب ينتهي بوفاة مراهق
قُتل تيموثي ويلكس البالغ من العمر 20 عاماً على إثر مزحة / مواقع التواصل
8 فبراير 2021

أفادت شرطة ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية، أن شاباً كان يستخدم سكين جزار في عملية سطو على شكل مقلب على موقع يوتيوب قُتل بالخطأ من قبل الشخص الذي كان ينوي المزاح معه.

وقُتل تيموثي ويلكس البالغ من العمر 20 عاماً، برصاص ديفيد ستارنز جونيور البالغ من العمر 23 عاماً ليلة الجمعة، بعدما فزع الأخير من مقلب صديقه، فصوب النار ناحيته، وفقاً لبيان صحفي صادر عن الشرطة.

وعندما وصل الضباط إلى مكان الحادث في الساعة 9:25 مساءً، اعترف ستارنز بإطلاق النار على ويلكس، وقال إنه لم يكن على علم بأن ويلكس وصديقه كانا يقومان بمزحة.

وحتى الآن لم يتم توجيه اتهامات ضد ستارنز، رغم أن الشرطة تحقق في القضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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