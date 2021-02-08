سياسة
1 دقيقة قراءة
مطارات تركيا تستضيف 5.2 مليون زائر الشهر الماضي
وصل إجمالي المسافرين الذين استضافتهم مطارات تركيا خلال يناير/كانون الثاني من العام الجاري 5 ملايين و227 ألفاً و452، وفقاً لإحصاءات كشفت عنها إدارة تشغيل المطارات الحكومية في تركيا في ما يتعلق بأعداد الطائرات والمسافرين والشحنات الجوية.
مطارات تركيا تستضيف 5.2 مليون زائر الشهر الماضي
مطارات تركيا تستضيف 5.2 مليون مسافر في يناير/كانون الثاني 2021 / AA
8 فبراير 2021

بلغ إجمالي المسافرين الذين استضافتهم مطارات تركيا خلال يناير/كانون الثاني من العام الجاري 5 ملايين و227 ألفاً و452.

جاء ذلك في إحصاءات كشفت عنها إدارة تشغيل المطارات الحكومية في تركيا الاثنين، تتعلق بأعداد الطائرات والمسافرين والشحنات الجوية خلال يناير/كانون الثاني 2021.

ووصل عدد الرحلات التي نظمتها مطارات تركيا خلال الفترة المذكورة 73 ألفاً و734.

وعلى صعيد المسافرين، بلغ عددهم في الرحلات الداخلية 3 ملايين و366 ألفاً و34، والخارجية مليوناً و858 ألفاً و312.

كما وصل إجمالي الحمولات الجوية (شحن - حقائب - بريد) خلال يناير/كانون الثاني 187 ألفاً و141 طناً، منها 36 ألفاً و715 طناً ضمن الرحلات الداخلية، و150 ألفاً و426 طناً في الرحلات الخارجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us