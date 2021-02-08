بلغ إجمالي المسافرين الذين استضافتهم مطارات تركيا خلال يناير/كانون الثاني من العام الجاري 5 ملايين و227 ألفاً و452.

جاء ذلك في إحصاءات كشفت عنها إدارة تشغيل المطارات الحكومية في تركيا الاثنين، تتعلق بأعداد الطائرات والمسافرين والشحنات الجوية خلال يناير/كانون الثاني 2021.

ووصل عدد الرحلات التي نظمتها مطارات تركيا خلال الفترة المذكورة 73 ألفاً و734.

وعلى صعيد المسافرين، بلغ عددهم في الرحلات الداخلية 3 ملايين و366 ألفاً و34، والخارجية مليوناً و858 ألفاً و312.

كما وصل إجمالي الحمولات الجوية (شحن - حقائب - بريد) خلال يناير/كانون الثاني 187 ألفاً و141 طناً، منها 36 ألفاً و715 طناً ضمن الرحلات الداخلية، و150 ألفاً و426 طناً في الرحلات الخارجية.