توقعت الأرصاد التركية انخفاض درجات الحرارة بشكل لافت نهاية الأسبوع الجاري وسقوط مزيد من الثلوج على محافظة إسطنبول ومناطق مجاورة بحلول يوم الأحد المقبل.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية أن موجة من الثلوج سوف تضرب إسطنبول ومحافظات أخرى مجاورة.

وقالت مديرية الأرصاد إن درجات الحرارة سوف تبدأ بالانخفاض تدريجياً تحت معدلها الموسمي لتنخفض 6 إلى 12 درجة مئوية تحت معدلاتها الموسمية بحلول يوم الجمعة المقبل، على أن يبدأ تساقط الثلوج يوم الأحد ويمكن أن يمتد إلى يوم الاثنين.

كما يتوقع أن يبدأ تساقط الثلوج على العاصمة أنقرة بحلول يوم الأحد المقبل.