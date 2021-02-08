سياسة
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"بيتكوين" تتجاوز 44 ألف دولار بعد استثمار "تسلا" فيها بـ1.5 مليار دولار
قفز سعر العملة الرقمية "بيتكوين" إلى أكثر من 44 ألف دولار، بعدما أعلنت شركة "تسلا" لصناعة السيارات ضخ 1.5 مليار دولار استثماراً فيها، وقبولها شراء منتجاتها إلكترونياً عبرها في المستقبل القريب.
"بيتكوين" تتجاوز 44 ألف دولار بعد استثمار "تسلا" فيها بـ1.5 مليار دولار
أصبح المدير التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ185 مليار دولار / Reuters
8 فبراير 2021

أعلنت شركة "تسلا" لصناعة السيارات الاثنين، أنها استثمرت 1.5 مليار دولار في العملة المشفرّة بيتكوين، مؤكدة أنها ستبدأ قبول الدفع بعملة بيتكوين مقابل شراء منتجاتها في المستقبل.

وأوضحت الشركة في تقريرها السنوي المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة، أن شراء العملة الرقمية خطوة تهدف إلى "مزيد من المرونة وتنويع العوائد النقدية".

وبقبول الدفع ببيتكوين تكون "تسلا" الشركة العملاقة الأولى التي تبدأ البيع والشراء بملايين الدولارات من خلال العملات الرقمية.

وبعد الاستثمار الكبير لـ"تسلا"، شهد سعر بيتكوين ارتفاعاً لفترة وجيزة بنسبة وصلت إلى 20 بالمئة، ثم واصلت الارتفاع حتى وصلت اليوم إلى أكثر من 44 ألف دولار، كما ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 2.5 بالمئة في تداول ما قبل السوق، حسب شبكة CNBC الإخبارية.

وقبل أيام، لفت إيلون ماسك رجل الأعمال والمدير التنفيذي لـ"تسلا"، إلى أهمية "استخدام العملات الرقمية في عمليات الدفع الإلكتروني"، ولاحقاً قفزت قيمة عملة بيتكوين بعد تغريدة نشرها عنها.

وقد واجه ماسك مشكلات في الماضي بسبب تغريداته وتأثيرها في الأسواق والبورصات العالمية، ففي عام 2018 اتهمته هيئة الأوراق المالية والبورصات بالاحتيال، بسبب تغريدات نشرها عن جعل شركته خاصة بقيمة 420 دولاراً للسهم الواحد.

اضطُرّ حينها ماسك إلى التخلي عن موقعه رئيساً لمجلس إدارة الشركة، كما دفع غرامة شخصية قدرها 20 مليون دولار، بالإضافة إلى 20 مليون دولار غرامة أخرى عن الشركة نفسها.

وقد أصبح إيلون ماسك أغنى رجل في العالم عام 2021، بثروة تقدر بـ185 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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