قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا وقفت صامدة أمام التحولات السياسية والاقتصادية العالمية بفضل بنيتها التحتية القوية، في الوقت الذي اهتزت فيه الدول المتقدمة والنامية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الاثنين، خلال مشاركته في المؤتمرات العامة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، في 4 ولايات.

وأعرب الرئيس عن "فخره برفع تركيا إلى مستويات عليا في مختلف المجالات التعليمية والصحية والنقل والطاقة والرياضة خلال 18 عاماً من حكم حزب العدالة والتنمية".

وأضاف أردوغان أنه سيعمل مع 84 مليون مواطن للوصول إلى أهداف تركيا لعام 2023، ثم الانتقال إلى تحقيق رؤية 2053 المنشودة.

وقال أردوغان: "يسعدنا زيادة سمعة بلدنا عبر السياسات الشريفة والحازمة التي نتبعها في محاربة الإرهاب وضمان أمن حدودنا ومد يد العون لجميع المظلومين".

وذكر أن بلاده اكتشفت الغاز الطبيعي في البحر الأسود عبر سفينة التنقيب "الفاتح"، مؤكداً أن أعمال البحث والتنقيب متواصلة حالياً عبر سفينة "القانوني" لاكتشاف مزيد من الغاز.