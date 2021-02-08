سياسة
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"بفضل بنيتها القوية".. أردوغان يؤكد صمود تركيا أمام التحولات العالمية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها الاثنين، خلال مشاركته في مؤتمر عامّ لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إن تركيا وقفت صامدة أمام التحولات السياسية والاقتصادية العالمية بفضل بنيتها التحتية القوية، في الوقت الذي اهتزّت فيه الدول المتقدمة.
"بفضل بنيتها القوية".. أردوغان يؤكد صمود تركيا أمام التحولات العالمية
الرئيس التركي يؤكد أن بلاده استطاعت الصمود أمام التحولات السياسية والاقتصادية العالمية بفضل بنيتها التحتية القوية / AA
8 فبراير 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا وقفت صامدة أمام التحولات السياسية والاقتصادية العالمية بفضل بنيتها التحتية القوية، في الوقت الذي اهتزت فيه الدول المتقدمة والنامية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الاثنين، خلال مشاركته في المؤتمرات العامة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، في 4 ولايات.

وأعرب الرئيس عن "فخره برفع تركيا إلى مستويات عليا في مختلف المجالات التعليمية والصحية والنقل والطاقة والرياضة خلال 18 عاماً من حكم حزب العدالة والتنمية".

وأضاف أردوغان أنه سيعمل مع 84 مليون مواطن للوصول إلى أهداف تركيا لعام 2023، ثم الانتقال إلى تحقيق رؤية 2053 المنشودة.

وقال أردوغان: "يسعدنا زيادة سمعة بلدنا عبر السياسات الشريفة والحازمة التي نتبعها في محاربة الإرهاب وضمان أمن حدودنا ومد يد العون لجميع المظلومين".

وذكر أن بلاده اكتشفت الغاز الطبيعي في البحر الأسود عبر سفينة التنقيب "الفاتح"، مؤكداً أن أعمال البحث والتنقيب متواصلة حالياً عبر سفينة "القانوني" لاكتشاف مزيد من الغاز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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