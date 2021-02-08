تناول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال اتصال عبر تقنية الفيديو كونفرانس، سبل تطوير التعاون الثنائي، كما ناقشا قضايا إقليمية على رأسها العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حسب ما أفاد به بيان الرئاسة التركية.

وخلال اللقاء أكد أردوغان لميركل تصميم أنقرة على الدفع بالعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي عبر أجندة إيجابية.

وحسب بيان صادر عن الحكومة الألمانية، رحّبت ميركل في اللقاء نفسه بـ"التطورات الإيجابية" الأخيرة في منطقة شرقي البحر المتوسط.

وقالت الحكومة الألمانية في بيانها: "رحبت المستشارة بالدلائل والتطورات الإيجابية الأخيرة شرقي البحر المتوسط، وشددت على أن المهمّ الآن إحراز تقدم في الحوار".

وفي 25 يناير/كانون الثاني الماضي، استُؤنفت أحدث جولة من المحادثات بين تركيا واليونان في إسطنبول، منهيةً توقفاً دام خمس سنوات، بعد شهور من التوتر شرقي البحر المتوسط.