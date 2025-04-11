وبحسب الاتفاق البالغة مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد، سيتمكن الجيش الأمريكي والشركات العسكرية الخاصة العاملة مع الولايات المتحدة "من استخدام المواقع المسموح بها والمنشآت والمناطق المخصصة للتدريبات والأنشطة الإنسانية".

كما ينصّ الاتفاق على أن تكون المنشآت ملكاً للدولة البنمية وتكون مخصصة "للاستخدام المشترك" من قوات البلدين.

وأمس الخميس أكد رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، أن الولايات المتحدة طلبت إعادة إنشاء قواعد عسكرية في البلاد و"التنازل عن أراضٍ"، وهو ما رفضه.

وقال إنه ردّ على هيغسيث قائلاً: "هل تريدون الفوضى (...) وإشعال النار في البلاد؟"، مشدداً على أن "هذه القناة بنمية وستبقى كذلك".

وخلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن التدريبات الدفاعية المشتركة تشكّل "فرصة لإعادة إطلاق قاعدة عسكرية" تعمل فيها "قوات أمريكية"، وهو موقف أثار الاستياء.

فيما قال وزير الدفاع البنمي في المؤتمر الصحفي ذاته: "لا يمكننا قبول قواعد عسكرية أو مواقع دفاعية".

وكان هيغسيث تَعهَّد خلال زيارته لبنما هذا الأسبوع، بتعزيز التعاون الأمني مع قوات بنما الأمنية، متهماً الصين باستخدام القناة لأغراض تجسسية.

تأتي زيارة وزير الدفاع الأمريكي في أعقاب تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طلبت خيارات من الجيش الأمريكي لضمان الوصول إلى القناة التي سُلّمت لبنما عام 1999.

يشار إلى أن أكثر من 40% من حركة الشحن الأمريكية، التي تُقدَّر قيمتها بنحو 270 مليار دولار، يمرّ سنوياً عبر قناة بنما، بما يمثل أكثر من ثلثي السفن التي تمرّ يومياً عبر ثاني أكثر الممرات المائية ازدحاماً في العالم.