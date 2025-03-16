سياسة
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أوكرانيا تعلن إسقاط 47 مسيّرة أطلقتها روسيا في هجوم ليلي
أعلنت كييف إسقاط 47 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية، كما أشار الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، إلى ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط /فبراير 2022، إلى نحو 894 ألفاً و240 جندياً.
أوكرانيا تعلن إسقاط 47 مسيّرة أطلقتها روسيا في هجوم ليلي
أوكرانيا تعلن إسقاط 47 مسيرّة أطلقتها روسيا في هجوم ليلي / AA
16 مارس 2025

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 47 من أصل 90 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا في هجوم شنته الليلة الماضية. وأضافت أن 33 طائرة مسيّرة فُقدت، في إشارة إلى استخدام الجيش الأوكراني للتشويش الإلكتروني لإعادة توجيهها.

وذكرت في بيان عبر تطبيق تليغرام أن أضراراً وقعت في أربع مناطق في شمال ووسط وجنوب البلاد، دون تقديم تفاصيل.

وفي السياق، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط /فبراير 2022، إلى نحو 894 ألفاً و240 جندياً، بينهم 1400 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القوات الأوكرانية دمرت منذ بداية الحرب 10325 دبابة، منها 10 أمس السبت، و21478 مركبة قتالية مدرعة، و24561 نظام مدفعية، و1317 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1104 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه جرى أيضاً تدمير 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و29413 طائرة مسيّرة، و3121 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و40684 من المركبات وخزانات الوقود، و3777 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل. وتشن روسيا، منذ 24 فبراير/شباط 2022، هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتقول إن خطط كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، تهدد الأمن القومي الروسي.

مصدر:TRT Arabi
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