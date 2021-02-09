سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 9 فبراير/شباط 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 9 فبراير/شباط 2021
تناول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل سبل تطوير التعاون الثنائي / Others
9 فبراير 2021

أهم الأحداث:

مباحثات أردوغان وميركل.. تَوافُق على تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية تطالب إسرائيل بـ"استئناف فوري" لعملية السلام.

الجديد على TRT عربي:

"نساء الموساد".. كيف استخدمتهن إسرائيل للتطبيع مع دول خليجية واختراق أخرى؟

تركيا والغرب .. من البعد الأمني إلى إعادة تعريف الذات

شاهد!

في الذكرى الـ63.. ما قصة المجزرة التي وحدت تونس والجزائر؟

مباحثات أردوغان وميركل.. تَوافُق على تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

تناول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال اتصال عبر تقنية الفيديو كونفرانس، سبل تطوير التعاون الثنائي، كما ناقشا قضايا إقليمية على رأسها العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حسب ما أفاد به بيان الرئاسة التركية. [TRT عربي]

وحسب بيان صادر عن الحكومة الألمانية، رحّبت ميركل في اللقاء نفسه بـ"التطورات الإيجابية" الأخيرة في منطقة شرقي البحر المتوسط.

وقالت الحكومة الألمانية في بيانها: "رحبت المستشارة بالدلائل والتطورات الإيجابية الأخيرة شرقي البحر المتوسط، وشددت على أن المهمّ الآن إحراز تقدم في الحوار". [TRT عربي]

الجامعة العربية تطالب إسرائيل بـ"استئناف فوري" لعملية السلام

طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الاثنين، إسرائيل بالاستئناف "الفوري" لعملية السلام مع فلسطين. [TRT عربي]

وطالب المجلس "الجانب الإسرائيلي بالاستجابة لمبادرة السلام العربية عبر الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام، بناءً على المرجعيات الدولية وما تضمنته المبادرة من عناصر هامَّة تحقّق مصالح جميع الأطراف". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us