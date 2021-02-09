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مباحثات أردوغان وميركل.. تَوافُق على تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية تطالب إسرائيل بـ"استئناف فوري" لعملية السلام.

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مباحثات أردوغان وميركل.. تَوافُق على تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

تناول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال اتصال عبر تقنية الفيديو كونفرانس، سبل تطوير التعاون الثنائي، كما ناقشا قضايا إقليمية على رأسها العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حسب ما أفاد به بيان الرئاسة التركية. [TRT عربي]

وحسب بيان صادر عن الحكومة الألمانية، رحّبت ميركل في اللقاء نفسه بـ"التطورات الإيجابية" الأخيرة في منطقة شرقي البحر المتوسط.

وقالت الحكومة الألمانية في بيانها: "رحبت المستشارة بالدلائل والتطورات الإيجابية الأخيرة شرقي البحر المتوسط، وشددت على أن المهمّ الآن إحراز تقدم في الحوار". [TRT عربي]

الجامعة العربية تطالب إسرائيل بـ"استئناف فوري" لعملية السلام

طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الاثنين، إسرائيل بالاستئناف "الفوري" لعملية السلام مع فلسطين. [TRT عربي]

وطالب المجلس "الجانب الإسرائيلي بالاستجابة لمبادرة السلام العربية عبر الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام، بناءً على المرجعيات الدولية وما تضمنته المبادرة من عناصر هامَّة تحقّق مصالح جميع الأطراف". [TRT عربي]