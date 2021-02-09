سياسة
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بعد 3 سنوات في سجون السعودية.. شقيقة الهذلول: الإفراج عن لجين الخميس
قالت علياء الهذلول، شقيقة الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول، إن الأخيرة سترى النور الخميس، بقرار قضائي، بعد مرور قرابة 3 سنوات على سجنها.
بعد 3 سنوات في سجون السعودية.. شقيقة الهذلول: الإفراج عن لجين الخميس
الإفراج عن لجين الهذلول الخميس بقرار قضائي / AFP
9 فبراير 2021

أفادت علياء الهذلول، شقيقة الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول، أن الأخيرة سترى النور الخميس، بقرار قضائي، بعد مرور قرابة 3 سنوات على سجنها.

وكتبت الهذلول في تغريدة: "اليوم أجهز عمل الأسبوع وأشوف الأجندة، وقررت إلغاء كل اجتماعاتي يوم الخميس 11 فبراير/شباط"، موعد الإفراج عن لجين، بحسب قولها.

من جانبها انتقدت لينا الهذلول، شقيقة لجين الثانية، منع الأخيرة من السفر، قائلة إن ذلك "لا يعتبر حرية".

وحملت لينا الحكومة المسؤولية عن حياة شقيقتها بعد خروجها من السجن وصحتها وأي وفاة محتملة بعد إطلاق سراحها.

وكان القضاء السعودي حكم على الناشطة "لجين الهذلول" بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر، بعد إدانتها بـ"تنفيذ أجندة خارجية لتغيير نظام الحكم".

وأوضح حساب "معتقلي الرأي" على "تويتر" حين صدر الحكم قل نحو شهرين، أن الحكم يقضي بسجنها خمس سنوات وثمانية أشهر من تاريخ توقيفها، في مايو/أيار 2018، مع وقف تنفيذ الحبس لمدة عامين و10 أشهر، ما يعني أنها ستقضي فترة قصيرة خلف القضبان قبل إطلاق سراحها.

وأثارت قضية الهذلول وعدد من الناشطين السعوديين المعتقلين تفاعلاً كبيراً على الساحة الدولية، لا سيما في الوقت الذي يزعم فيه ولي العهد، محمد بن سلمان، بأنه يقود البلاد نحو الانفتاح.

وتأتي هذه الخطوة بعد وقت قصير من تولي جو بايدن إدارة البيت الأبيض، وتوعده في أوقات سابقة بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في السعودية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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