سياسة
2 دقيقة قراءة
صحيفة ألمانية تصف مطالبات اليونان بجزيرة ميس بـ"الحلم الفارغ"
قال صحيفة ألمانية إن مطالبات اليونان بمنطقة اقتصادية حصرية مشتركة وعرضية بين اليونان وقبرص في جزيرة "ميس" بأنها بمنزلة "حلم فارغ".
صحيفة ألمانية تصف مطالبات اليونان بجزيرة ميس بـ"الحلم الفارغ"
تطالب اليونان بمنطقة اقتصادية حصرية مشتركة وعرضية بينها بين قبرص في جزيرة "ميس" / AA
9 فبراير 2021

وصفت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية، مطالبات اليونان بمنطقة اقتصادية حصرية مشتركة وعرضية بينها وبين وقبرص في جزيرة "ميس" بأنها بمنزلة "حلم فارغ".

وحسب تقرير نشرته الصحيفة، الاثنين، فإن فكرة إنشاء منطقة قبرصية يونانية في البحر الأبيض المتوسط ​​"ليس لها أي فرصة لتصبح قانوناً دولياً صالحاً".

وأشار إلى أنه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يحق لكل جزيرة مأهولة أن تكون لها منطقة اقتصادية خالصة، ومع ذلك "تأخذ محكمة العدل الدولية في الاعتبار، في قراراتها وعمليات التحكيم التي تصدرها، المطالبات التي أثارها البلد الساحلي المقابل (تركيا) على أساس عدد السكان أو الخط الساحلي".

وفند التقرير المزاعم اليونانية في حالة جزيرة "ميس"، التي تمتلك خطاً ساحلياً يبلغ 20 ضعفاً على الأقل إلى الجنوب التركي، ويمكن أن تُرى بالقرب من سواحلها.

واستدل بحكم صادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي حول نزاع مماثل حول الجزيرتين الكولومبيتين "سان أندريس" و"بروفيدنس"، قبالة ساحل نيكاراغوا، لإظهار أن الحجة اليونانية "مثقوبة".

وقضت محكمة العدل الدولية عام 2012، بأن موقع الجزيرتين لا يمكن أن يكون له تأثير على عزل نيكاراغوا قبالة سواحلها بسبب المنطقة الاقتصادية الخالصة لكولومبيا.

وتوضح الصحيفة الألمانية أن حكومة رئيس وزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس "لا تمتلك أي أدلة مقنعة، وتقف أمام الموقف التركي المبني على حجة صلبة".

وذكرت أن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ينظر إلى قضية جزيرة ميس بطريقة مماثلة، وأن القاهرة رفضت أخذ قضية الجزيرة بعين الاعتبار، على الرغم من توقيع اليونان ومصر اتفاقاً بشأن تحديد الاختصاص القضائي في البحر المتوسط ​​في أغسطس/آب 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us