تتواصل ندوات “النقاشات الرقمية” بعناوين جديدة في إطار منتدى TRT World العالمي، في محاولة لإيجاد حلول وتصورات للعديد من الملفات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي يجري بحثها تحت اسم “النقاشات الرقمية” التي أطلقها المنتدى العام الماضي، وذلك عبر الفضاء الإلكتروني بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتستمر “النقاشات الرقمية” هذا العام تحت عنوانين رئيسيين جديدين هما“الديناميكيات الجديدة في النظام العالمي“، و“بعد عشر سنوات على الربيع العربي.. انعكاسات الماضي وتوقعات المستقبل“.

وتعقد الجلسات على شكل سلسلة شهرية وتضم ضيوفاً مختلفين من الخبراء والمختصين في مجالات النقاش، ويجري بث الجلسات إلكترونياً عبر خدمة البث المباشر على منصات المنتدى على تويتر وفيسبوك ويوتيوب.

وتتناول جلسات النقاش تحت عنوان “بعد عشر سنوات على الربيع العربي.. انعكاسات الماضي وتوقعات المستقبل” ديناميكيات الدول العربية، والصعوبات التي تواجهها المجتمعات وتوقعاتها المستقبلية، وذلك بعد مرور عشر سنوات على ثورات الربيع العربي والتحولات الكبيرة التي خلفتها في العالم العربي.

في السياق ذاته، سوف تتناول جلسات النقاش التي ستكون تحت عنوان“الديناميكيات الجديدة في النظام العالمي” أوجه عدم اليقين الناتجة عن النظام العالمي المتغير، ومستقبل العلاقات بين القوى الدولية.

ومن المقرر أن تنطلق جلسات“النقاشات الرقمية في إطار منتدى TRT World العالمي في العاشر من الشهر الجاري،

وستبدأ بجلسة حول“الحرب الداخلية في ليبيا” في الساعة 20:00 مساء اليوم ذاته بمشاركة سياسيين ومختصين في الشأن الليبي.

واختتمت النسخة الثالثة لأعمال المنتدى الفكري الذي تنظّمه القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنجليزية TRT World، بمشاركة شخصيات تركية وعالمية بارزة على رأسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد نهاية أعمال اليوم الثاني تحت شعار "أزمة العولمة: الفرص والمخاطر“.

وضم المنتدى أكثر من20جلسة، أبرزها“العالم متعدد الأقطاب في ظل الجائحة“، و“تداول المعلومات في ظل كورونا“، و“المشكلات الصحية الدولية وإيجاد الحلول المشتركة“، و“إيصال المساعدات الإنسانية في ظل الجائحة“.

ويسعى المنتدى منذ انعقاد نسخته الأولى عام2017 للبحث عن حلول لأهم القضايا العالمية بمشاركة منظمات دولية ومفكرين وسياسيين وخبراء وصحفيين.

ويمكن للمهتمين زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمنتدى trtworldforum.com للحصول على معلومات حول جدول الأعمال.