اختتم أول قطار صادرات تركي إلى روسيا، الثلاثاء، رحلته بعد وصوله إلى وجهته المستهدفة، منطقة كالوغا قرب العاصمة موسكو.

وانطلق القطار من العاصمة التركية أنقرة في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث وصل إلى النقطة المستهدفة بعد عبوره من عاصمتي أذربيجان وجورجيا.

ويحمل القطار المكوّن من 15 عربة، نحو 4 آلاف قطعة من البضائع المنزلية المُنتجة من قِبل شركة "بيكو".

ولدى وصول قطار الصادرات التركي إلى مدينة كالوغا، نظمت الجهة التي ستتسلم البضائع حفل استقبال للقطار.

وخلال حفل الاستقبال، قال السفير التركي في موسكو محمد سامسار، إن التعاملات الاقتصادية تعتبر من أهم الركائز في علاقات البلدين.

وأكد أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين تتطور بشكل مستمر، مبيناً أن الجانبين يسعيان لتحقيق هدف زعيمي البلدين في رفع حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار.

وكان وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو أعلن في وقت سابق انطلاق أول قطار للصادرات من تركيا إلى روسيا.

وكشف أن القطار سينقل على متنه بضائع ومنتجات تركية وسيقطع مسافة تصل إلى 4650 كم، حتى يصل إلى العاصمة الروسية موسكو.

وكانت وزارة النقل والبنية التحتية التركية قد أشارت في بيان لها، الخميس، إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب النجاح الذي حققه قطار الصادرات التركي إلى الصين، أواخر العام الماضي.