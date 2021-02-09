أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان الثلاثاء رصد بؤرة لتفشي إنفلونزا الطيور بولاية "أم البواقي" شمال شرقي الجزائر.

وذكرت المنظمة في تقرير نشرته عبر موقعها أنها تلقَّت تقريراً من وزارة الزراعة الجزائرية يفيد باكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور نوع (H5N8) في مزرعة للدواجن بمنطقة "عين فكرون".

وأضافت المنظمة أن اكتشاف هذه البؤرة كان في 26 يناير/كانون الثاني الماضي عندما ظهرت أعراض الإصابة على الطيور.

وكشفت تحاليل مخبرية عن انتشار إنفلونزا الطيور بالمنطقة، ومست 51 ألفاً و200 طير دجاج نفق أغلبها، وفق المصدر.

ولفت التقرير إلى عزل المنطقة لتجنب تنقل العدوى.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية لا يمكن استبعاد إصابة البشر بفيروس إنفلونزا الطيور H5N8 شديد العدوى، على الرغم من الاحتمال الضئيل لحدوث ذلك.

وظهر فيروس إنفلونزا الطيور لأول مرة في 2004 وانتشر حينها في الصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ واليابان ولاوس وتايلاند وفيتنام.