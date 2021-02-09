وصل وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الثلاثاء، إلى الكويت أولى محطات جولته الخليجية التي تشمل قطر وسلطنة عُمان.

وبحسب تغريدة له على تويتر، نقل جاوش أوغلو تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في اللقاء الذي جمعهما.

وأشار الوزير في تغريدته إلى دور الوساطة الذي قامت به الكويت في المصالحة الخليجية، قائلاً: "أهنئ الكويت على نجاحها الدبلوماسي".

وبحسب مصادر دبلوماسية، حضر لقاء جاوش أوغلو مع أمير الكويت ولي العهد الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كما التقى وزير الخارجية التركي رئيس وزراء الكويت صباح خالد الأحمد الصباح، في أولى محطات جولته الخليجية.

وفي تغريدة على تويتر، قال جاوش أوغلو إنّ لقاءه مع رئيس الوزراء الكويتي كان مثمراً.

وأشار إلى أنّ البلدين حافظا على مستوى حجم التجارة بينهما رغم جائحة كورونا.

وأعرب الوزير في تغريدته عن سعادته لتنفيذ شركات المقاولات التركية لعدة مشاريع مميزة في دولة الكويت.

والتقى الوزير أيضاً رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، وقال في تغريدة إنه نقل إلى الغانم تحيات رئيس مجلس الأمة التركي مصطفى شنطوب، مشيراً إلى أن الكويت تعد نموذجاً في التقاليد البرلمانية.

وبدأ وزير الخارجية التركي اليوم جولة خليجية تشمل الكويت وعمان وقطر، وتستمر حتى 11 فبراير/شباط الجاري، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية.