قالت وزارة الخارجية التركية في بيان الثلاثاء: "نرحّب بتشكيل حكومة جديدة في 8 شباط/فبراير 2021، بشكل يناسب التعهدات الموجودة ضمن الإعلان الدستوري الذي يشكّل أساس المرحلة الانتقالية في السودان الصديقة والشقيقة".

وأشار البيان إلى تشكيل حكومة جديدة بموجب اتفاق السلام الموقَّع في 3 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

وأضافت الخارجية التركية: "نعتقد أن الحكومة الجديدة ستتبنى مهمة هامة لإحلال سلام دائم وازدهار واستقرار في السودان من خلال مفهوم يستوعب الجميع".

كما أكد البيان أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب السودان الشقيقة حكومة وشعباً مثلما كانت سابقاً.

والاثنين أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تشكيلة حكومته الجديدة للفترة الانتقالية، وهي مكونة من 26 وزيراً.

وأشار حمدوك إلى أن التشكيل الجديد للحكومة يأتي استحقاقاً لاتفاق السلام الموقَّع في جوبا، يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبدأ السودان في 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة الجيش وائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018 اندلعت احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، وأجبرت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان من العام التالي، على عزل عمر البشير من الرئاسة.