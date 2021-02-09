سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا ترحّب بتشكيل حكومة جديدة في السودان
رحبت تركيا بتشكيل حكومة ثانية للفترة الانتقالية التي بدأت عام 2019 في السودان، وقالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة تعتقد أن "الحكومة الجديدة ستتبنى مهمة هامة لإحلال سلام دائم وازدهار واستقرار في السودان من خلال مفهوم يستوعب الجميع".
تركيا ترحّب بتشكيل حكومة جديدة في السودان
 أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الاثنين, تشكيلة حكومته الجديدة للفترة الانتقالية، استحقاقاً لاتفاق السلام الموقَّع في جوبا / AP
9 فبراير 2021

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان الثلاثاء: "نرحّب بتشكيل حكومة جديدة في 8 شباط/فبراير 2021، بشكل يناسب التعهدات الموجودة ضمن الإعلان الدستوري الذي يشكّل أساس المرحلة الانتقالية في السودان الصديقة والشقيقة".

وأشار البيان إلى تشكيل حكومة جديدة بموجب اتفاق السلام الموقَّع في 3 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

وأضافت الخارجية التركية: "نعتقد أن الحكومة الجديدة ستتبنى مهمة هامة لإحلال سلام دائم وازدهار واستقرار في السودان من خلال مفهوم يستوعب الجميع".

كما أكد البيان أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب السودان الشقيقة حكومة وشعباً مثلما كانت سابقاً.

والاثنين أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تشكيلة حكومته الجديدة للفترة الانتقالية، وهي مكونة من 26 وزيراً.

وأشار حمدوك إلى أن التشكيل الجديد للحكومة يأتي استحقاقاً لاتفاق السلام الموقَّع في جوبا، يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبدأ السودان في 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة الجيش وائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018 اندلعت احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، وأجبرت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان من العام التالي، على عزل عمر البشير من الرئاسة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us