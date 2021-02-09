سياسة
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فريق "الصحة العالمية" يستبعد تسرب فيروس كورونا من أحد المختبرات الصينية
قال رئيس فريق التحقيقات الذي أرسلته منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان بالصين للوقوف على منشأ فيروس كورونا، إنه من غير المرجح أن يكون الفيروس تَسرَّب من أحد المختبرات هناك، مشيراً إلى أن انتقاله عبر الأغذية المجمدة احتمال يتطلب مزيداً من البحث.
فريق "الصحة العالمية" يستبعد تسرب فيروس كورونا من أحد المختبرات الصينية
رئيس فريق التحقيقات بيتر بن إمبيرك يستبعد تسرُّب فيروس كورونا من أحد المختبرات الصينية بمدينة ووهان / AFP
9 فبراير 2021

استبعد بيتر بن إمبيرك رئيس فريق التحقيقات التابع لمنظمة الصحة العالمية، تسرّب فيروس كورونا من أحد المختبرات الصينية بمدينة ووهان، قائلاً إن الخفافيش لا تزال مصدراً محتمَلاً للفيروس، وإن انتقاله عبر الأغذية المجمدة احتمال يتطلب مزيداً من البحث.

وقاد إمبيرك فريق الخبراء المستقلين في زيارة استغرقت شهراً تقريباً إلى مدينة ووهان الصينية حيث ظهر الفيروس لأول مرة في سوق للمأكولات البحرية أواخر عام 2019.

وقال إن عمل الفريق كشف عن معلومات جديدة ولكنها لم تغيّر كثيراً التصورات القائمة بشأن الجائحة.

وأضاف في إفادة صحفية استمرت نحو ثلاث ساعات، أن العمل على تحديد منشأ فيروس كورونا يشير إلى مخزون طبيعي في الخفافيش، لكن من غير المرجح أن يكون في ووهان.

وقال إن احتمال تسرُّب الفيروس من مختبر في الصين، الذي كان محوراً لنظريات المؤامرة، غير مرجَّح بالمرة ولا يتطلب مزيداً من البحث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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