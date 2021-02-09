سياسة
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شركة عالمية للتكنولوجيا الطبية تضم شركة Prosim التركية
ضمت شركة RD Global & Invamed العالمية والرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، شركة Prosim التركية المتخصصة في الأعضاء الصناعية الخاصة بطب العظام، بعد "الريادة التي حققتها الشركة التركية في الابتكار واستخدام التكنولوجيات الفائقة بمجال الصناعات الطبية".
شركة عالمية للتكنولوجيا الطبية تضم شركة Prosim التركية
تستهدف RD Global & Invamed من خلال ضم Prosim حجز مكانة هامة لها ضمن القطاع العالمي للأجهزة الطبية الخاصة بطبّ العظام / AA
9 فبراير 2021

أعلنت شركة RD Global & Invamed العالمية والرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، ضمّها شركة Prosim التركية المتخصصة في تطوير وإنتاج الأعضاء الصناعية الخاصة بطب العظام، إلى بنيتها.

وأفادت الشركة في بيان الثلاثاء، بأنها توصلت إلى اتفاق مع Prosim لضمّ الأخيرة إلى بنيتها، لافتة إلى "الريادة التي حققتها الشركة التركية في الابتكار واستخدام التكنولوجيات الفائقة بمجال الصناعات الطبية".

وأضاف البيان أن الشركة العالمية وإلى جانب ريادتها في مجال تطوير التكنولوجيات الخاصة بجراحة القلب والأوعية الدموية والأورام، فإنها تعتزم إدخال طب العظام أيضاً إلى نطاق خدماتها، وذلك عبر ضم Prosim إليها.

وتُعَدّ Prosim التي تأسست عام 2010، رائدة في الأسواق التركية والعالمية، في إنتاج الأعضاء الصناعية الخاصة بطبّ العظام، والمعدات المتعلقة بهذا الخصوص عبر استخدام التكنولوجيات الفائقة.

وتستهدف RD Global & Invamed من خلال ضم Prosim حجز مكانة هامة لها ضمن القطاع العالمي للأجهزة الطبية الخاصة بطب العظام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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